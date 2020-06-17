بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تتحدث عن ابنتها: كل حاجة حلوة في دنيتي

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة تجمعها بابنتها عبر، حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها "بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في دنيتي، مش قادرة أفتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عاملة إزاي، هي اللي أمي مش أنا اللي أمها ".

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وأضافت "طيبة وحنينة عليا أكتر من أي حد تاني في الدنيا، صاحبتي اللي بحب أحكيلها وأفضفض وأنا في حضنها، هي كفاية عليا في الدنيا دي، مش عاوزة حاجة غيرها ست البنات".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أصُيبت بفيروس كورونا، وخضعت للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.