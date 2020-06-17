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علاقات و مجتمع
نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة تجمعها بابنتها عبر، حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت عليها "بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في دنيتي، مش قادرة أفتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عاملة إزاي، هي اللي أمي مش أنا اللي أمها ".
وأضافت "طيبة وحنينة عليا أكتر من أي حد تاني في الدنيا، صاحبتي اللي بحب أحكيلها وأفضفض وأنا في حضنها، هي كفاية عليا في الدنيا دي، مش عاوزة حاجة غيرها ست البنات".
يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أصُيبت بفيروس كورونا، وخضعت للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تتحدث عن ابنتها: كل حاجة حلوة في دنيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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