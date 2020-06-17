بعد تصدره التريند.. مأكولات ومشروبات بالتين الشوكي

مطبخ

يعد نبات التين الشوكي ذا فوائد صحية وطبيعة كثيرة، لاحتوائه على كمية من البذور إضافة إلى السكريات، ويفضل تناوله الكثيرون في فصل الصيف، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي والمرطب.

وإليك عدة وصفات يمكن عملها بالتين الشوكي، يقدمها هُن خلال السطور التالية.

الكيكة الأسفنجية بالتين الشوكي

المقادير

150جرام سكر

2 بيضة

150 جرام دقيق

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

50 جرام بيورية تين شوكي

رشة ملح

صوص التين الشوكي

250 جرام بيورية تين شوكي

50 جرام ماء

25 جرام سكر

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة تحضير كاسات التين الشوكي

- يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف إلى التين الشوكي ويقلب حتى يذوب تماما.

- يترك حتى تهدأ حرارته ثم يصب في الكاسات ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

الكيك

- تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف البيض

- يضاف بيورية التين الشوكي ويخلط البيكنج باودر مع الدقيق ثم يضاف إلى الخليط.

- يصب في قالب بدون قاعدة فوق صينية مجهزة بورق زبدة.

- يخبز على درجة حرارة 160 لمدة 30 دقيقة ويقطع مكعبات ثم يرص في الكاسات فوق الجيلي.

الصوص

- يغلى التين الشوكي على النار ثم يضاف السكر وعصير الليمون ويقلب حتى يذوب.

- يترك لتهدأ حرارته ثم يصب في الكاسات فوق الكيك ويقدم.

كاسترد التين الشوكي

مقادير كاسترد التين الشوكي

60 جرام زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

2 بيضة مفصول

ليمونة

3 تين شوكي

كوب لبن

ربع كوب دقيق

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سكر بودرة للتزيين

طريقة تحضير كاسترد التين الشوكي

- تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف صفار البيض ويخلط.

- يخلط بشر الليمون وعصير الليمون والتين الشوكي واللبن.

- يضاف الدقيق ثم يضرب بياض البيض حتى يصبح مارينج ويضاف للخليط.

- يدخل الفرن في وعاء مدهون بالزبدة ويقدم باردا بعد إضافة سكر بودرة على الوجه.

مهلبية بالتين الشوكي والفانيليا

مقادير مهلبية بالتين الشوكي والفانيليا

لبن

سكر

فانيليا

نشا

عصير تين شوكي مصفى

للتقديم

تين شوكي

أوراق نعناع طازج

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير مهلبية بالتين الشوكي والفانيليا

- يرفع اللبن مع على النار ثم يضاف له السكر والفانيليا والنشا مع التقليب المستمر حتى يثقل قوام المهلبية.

- تصب في كاسات التقديم حتى نصف الكأس وتترك لتبرد وتتماسك تماما.

- يرفع عصير التين الشوكي على النار مع إضافة السكر والنشا والفانيليا.

- يقلب المحتوى باستمرار حتى يثقل القوام.

- يصب فوق طبقة المهلبية البيضاء ثم يترك ليبرد تماما.

- يقدم مزينا بالكريمة المخفوقة وقطع التين الشوكي وأوراق النعناع.​

عصير التين الشوكي

المقادير

تين شوكي

فانيليا

سكر

ثلج

لبن

طريقة تحضير عصير تين شوكى

- في الخلاط الكهربائي اخلطي التين الشوكي مع السكر واللبن.

- أضيفي الفانيليا، والثلج واستمري في الخلط، حتى يمتزج القوام.