كتب: هن -
01:01 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
يعتبر سمك السلمون، من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية للجسم، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن للشيف هشام السيد.
مقادير سمك سلمون مشوي في الفرن
2 بصلة مقطعة شرائح
2 شريحة سلمون فيليه
2 حبة ليمون شرائح
نصف ملعقة فلفل أسود
كزبرة
زعتر طازج
زيت الزيتون
ملح
طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن
اعصري ليمونة كبيرة وناضجة ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة وزعتر لإعطاء نكهة إضافيّة
ضعى زيت الزيتون وقلبي الشرائح ثم اتركيها لتمتص النكهة لمدة ساعتين
سخني الفرن ثم أحضري صينية ورصي فوقها شرائح البصل والليمون ثمّ شرائح السمك
اشويها في الفرن لفترة عشر دقائق ثم قدميها ساخنة مع بعض السّلطات الجانبية
كانت هذه تفاصيل خبر سمك السلمون المشوي في الفرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.