سمك السلمون المشوي في الفرن

كتب: هن - 01:01 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020

يعتبر سمك السلمون، من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية للجسم، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن للشيف هشام السيد. مقادير سمك سلمون مشوي في الفرن 2 بصلة مقطعة شرائح 2 شريحة سلمون فيليه 2 حبة ليمون شرائح نصف ملعقة فلفل أسود Advertisements كزبرة زعتر طازج زيت الزيتون ملح طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن اعصري ليمونة كبيرة وناضجة ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة وزعتر لإعطاء نكهة إضافيّة ضعى زيت الزيتون وقلبي الشرائح ثم اتركيها لتمتص النكهة لمدة ساعتين سخني الفرن ثم أحضري صينية ورصي فوقها شرائح البصل والليمون ثمّ شرائح السمك اشويها في الفرن لفترة عشر دقائق ثم قدميها ساخنة مع بعض السّلطات الجانبية

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