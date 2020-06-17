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سمك السلمون المشوي في الفرن

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كتب: هن -

01:01 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020

طبق سلمون مشوي في الفرن

يعتبر سمك السلمون، من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية للجسم، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن للشيف هشام السيد.

مقادير سمك سلمون مشوي في الفرن

2 بصلة مقطعة شرائح

2 شريحة سلمون فيليه 

2 حبة ليمون شرائح 

نصف ملعقة فلفل أسود

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كزبرة 

زعتر طازج 

زيت الزيتون 

ملح 

طريقة تحضير سمك سلمون مشوي في الفرن

اعصري ليمونة كبيرة وناضجة ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة وزعتر لإعطاء نكهة إضافيّة

ضعى زيت الزيتون وقلبي الشرائح ثم اتركيها لتمتص النكهة لمدة ساعتين

سخني الفرن ثم أحضري صينية ورصي فوقها شرائح البصل والليمون ثمّ شرائح السمك

اشويها في الفرن لفترة عشر دقائق ثم قدميها ساخنة مع بعض السّلطات الجانبية

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