مدونة كورية تشهر إسلامها: "كنت ملحدة.. وبحثت عن اليقين 7 سنوات" 

علاقات و مجتمع

باتت صور المدونة الكورية "جنة" التي اشهرت إسلامها مؤخرا، عقب 7 سنوات من البحث حول اليقين، تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي.

"جنة"، التي لديها أكثر من مائة ألف متابع على "إنستجرام" حيث تنشر للعديد من المقاطع حول الثقافة الكورية من حيث الأكلات والمشروبات واللغة الكورية، وأسلوب ملابسهم وغيرها، قررت مفاجئة متابعيها باعتناقها الدين الإسلامي.

وسرعان ما شاركت "جنة" بمقطع فيديو لم يتخطى الـ 10 دقائق حول رحلتها للبحث عن الإله، خاصة أنها كانت ملحدة، لا تعتنق أيا من الديانات السماوية ولا تؤمن بوجود إله.

وتقول "جنة": "كل معرفتي عن الإسلام كانت بسبب شخص ارتبطت به في 2013 وكان مسلم وكلمني كتير عن الدين الإسلامي".

وتتابع خلال المقطع: "في 2016 زرت مسجد لأول مرة في كوريا، وهناك كل ما أسمع عن الدين أعيط، والكلام يلمس قلبي".

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موضحة: "بدأت أفكر بجدية في 2018، وقتها كنت بمر بأوقات صعبة كتير جدا، واتعرفت أكتر على مسلمين وعلى الإسلام".

مستطردة: "في 2019 صليت في مسجد في لبنان وبكيت هناك كثيرا، وكنت أتساءل لماذا أنا بدون دين، لماذا لم أخلق مؤمنة بكتاب سماوي؟".

التفكير في العبادات كان أكثر ما يرهق" جنة"، قائلة: "كنت بفكر في الصوم والصلاة وكنت بحسه إنه صعب، لكن بدأت أفكر في الموضوع، وأني أكيد هعمل ده، خصوصا إني بحس براحة وقتها". وشاركت المدونة لحظة نطقها الشهادتين وإشهار إسلامها.