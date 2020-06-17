تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا فلا تزال الشمس تتنقل في برج الجوزاء الصديق في البيت الخامس بيت الاهتمامات العائلية والشخصية والمنزلية ما يجعل تدخل مرحلة مهمة مرنة وديناميكية ناشطة ومؤثرة على الصعيد المهني والحياة العامة فتتابع مسيرة التطور التي بدأتها وتكون متفائل جدا في بداية الاسبوع لا سيما يومي السبت تحت تاثير القمر من برج الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء اي من البيت الثاني بيت المال ان نوعية الوقت مناسبة لبدء مرحلة جديدة من الاستثمارات والمبيعات والاجواء جيدة لترتيب اعمالك وحساباتك المالية والمصرفية فتحقق بعض المكاسب, تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الحمل يومي الاحد والاثنين ما يجعلك تتفوّق في مجال اختصاصك وبإمكانك الحصول على ميدالية او جائزة فالأبواب مفتوحة على مصارعيها وما عليك سوى التسلّح بالمعطيات وبالعزيمة كي تنتصر انتصاراً كبيرا تتبدل الظروف مع وصول القمر الى برج الثور بين الثلاثاء والخميس فيكون التوتر واضحا فتكثر السجالات والتحديات والانفعالات فتشعر وكأن الحظ يتآمر عليك وربّما تفرض عليك شروط واتجاهات معيّنة لا تستطيع مجابهتها حاول ان تتفادى تأزيم الامور وابتعد عن التطرف. بالنسبة الى يوم الجمعة فتكون نوعية الوقت مختلفة مع وصول القمر الجديد الى الجوزاء يوم مهم يحمل حلولا واقعية وايجابية لا بد لك ان تعيش عطلة اسسبوع غنية وحافلة بالتقدم والنجاح للوصول الى مراكز عالية. لكن يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من تاثيرات زحل على كافة الاصعدة.

عاطفياً: ستكون الاجواء مليئة بالرومنسية وسيكون لسانك طليقا في المغازلة والاطراءات فتعيش اسبوعا عاطفيا بامتياز مع وجود الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الهوائي الصديق فتشعر بأن الشريك يتقرّب منك أكثر ويتفهّمك ويحاورك بطريقة لبقة وإيجابية للعازب, قد تقع في الحب في هذا الاسبوع الجيد افتفكر جديًّا في الارتباط