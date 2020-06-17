تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع حلو اسبوع يحرك الامور وتسير بسرعة بنشاط وتتقدم بخطى واثقة وقوية ان الشمس هي المحرك الاكبر في موقع حاسم يتطلب الشفافية والوضوح اسبوع سريع الايقاع نشيط تكثر فيه الحركة والتنقل والسفر وحركة التواصل مع الاخرين مع وجود القمر في برجك يوم السبت ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء من الايام الحلوة والرائعة والناجحة التي تحمل اليك بداية لصفحة جديدة تغيير تقدم تطور وحملة جديدة كل الامور تسير بشكل يخدم مصالحك ليزودك بطاقة وحيوية تتابع الحظوظ طريقها اليك مع انتقال القمر الى الحمل يومي الاحد والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال يعطيك طاقة وقدرة لكي تساوم وتفاوض تبع وتشتري ايام جميلة ومثمرة على مختلف المستويات فيقدم لك الحظ الفرص السهلة فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي. سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك وتلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق بين الثلاثاء والخميس وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة تناقش بذكاء ومهارة، ثلاثة ايام مليئة بالاخبار الدسمة توفر لك فرصا استثنائية للانتشار والسفر والحب والعلاقات الحلوة والعذبة. نصل الى يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى مواجهة برجك من الجوزاء فتدخل في مرحلة الترقب والتمهيد والاهتمامات والمتطلبات العائلية والمهنية والشخصية حاول ان تكون واضح في تصرفاتكوتذكر ان بالحوار والدبلوماسية تصل الى نتائج مهمة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة متراجعا في برج الجوزاء في موقع فلكي سلبي وجارح لمشاعرك يسبب لك سؤ تفاهم وتراجع في العلاقة مع الشريك لا تتخذ هذا الأسبوع قرارًا سلبيًّا، وأدعوك الى التّمسك بعلاقتك الحالية مهما كثرت الضغوط او المشكلات. انّ نظرتك إلى الأمور غير واضحة، بل هي مشوّشة متشائمة وسلبيّة. تميل الى تضخيم الخلافات خفف من التوتر والانتقادات الجارحة وحاول ان تسيطر على الانفعالات لا تحاول صبّ الزيت على النار وإلاّ ستجد نفسك وحيدًا.