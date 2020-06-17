تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث صعبة

مهنياً: لا تزال الشمس في موقع ضاغط ومعاكس في البيت السابع بيت العمل والركض في كل الاتجاهات ما يجعل الامور غير سهلة حاول ان تركز وتنظم امورك اكثر وعليك ان تتحرك بحذر وذكاء خاصة يوم السبت تحت تاثير القمر من الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء ما يفرض عليك توجّهات وظروف ومتطلبات ومسؤوليات صعبة لا تناسب تطلّعاتك ما يجعلك تصطدم بأشخاص نافذين في مسألة معيّنة. لكن بالرغم من التقلبات الفلكية سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل تلائمك الظروف وتقدم لك امتيازات حلول خيارات نجاح نجومية حظوظ وطاقات ان نوعية الوقت ثمينة دسمة ممتازة شمسك مشرقة الطقس الفلكي رائع داعم وجيد جدا وايجابي تزدهر أعمالك وتشعر بغزارة افكارك المبدعة تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الثور بين الثلاثاء والخميس فتدخل في مرحلة اهتمامات مرحلة تركيز ضروري ان تعدل وتطور جدول اعمالك وروتينك اليومي وأدائك واحتمال ان تستلم ورشة عمل جديدة او تعديل في نظامك الغذائي والمهني لكن لن تكون عطلة الاسبوع سهلة وقد تعاني في الوقت نفسه زحمة المسؤوليات وتزامنها، مع انتقال القمر الجديد يوم الجمعة الى الجوزاء الأمر الذي يسبب لك تراجعًا في المقاومة الجسدية والمعنوية تفادى التعب والإرهاق في الدرجة الاولى، واحمِ استقرارك الصحي من التراجع. اسبوع داعم واهتمامات متنوعة لكن لا يوجد حلول عجائبية عليك بالعمل والجهد كي تحصل على ما تريد.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة المتراجع في الجوزاء معاكس لحياتك العاطفية والعائلية لذلك ينصحك الفلك بالتروي قبل الاقدام على قرار مصيري ولا تضع شروطاً تعجيزية تعرضك لخيبات وتبعدك عن بعض الأحباء. حاول ان تراجع حساباتك وتاكد من كل التفاصيل قبل اتهام الشريك كن متحفظا جدا لان التأثيرات الفلكية العاطفية المتشنجة تجعلك تعاني صعوبة في التعاطي مع الحبيب او احد الاولاد للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء استفزازية وصدامية كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً.