تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مميز يعطيك مجال للعمل والوصول الى حلحلة الامور العالقة اسبوع جيد ومهم جدا نظرا لوجود الكواكب في برج الجوزاء الصديق اجواء راحة تقدم انفراجات امور سهلة بالاضافة الى وجود القمر في الحوت يوم السبت فتطل على يوماً حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني يتبدل المشهد الفلكي ويتراجع الحظ وتتعثر الخطى يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الحمل بالاضافة الى تراجع عطارد في معاكسة برجك من السرطان ما يجعلك تعاي مع صعوبة التواصل والتنقلات ما يجعلك تشكك في بعض القرارات فلا تعاند ولا تعذب نفسك وتخلق من حولك اجواء سلبية اعدء واخصام بالعكس انت بحاجة الى تحالفات قوية تتحسن الظروف ويحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق بين الثلاثاء والخميس اي في البيت الثامن بيت تصحيح الاخطاء وبيت الدبلوماسية وبيت الامور القضائية ما يعني ارباح خطوات مبادرات جيدة باتجاهك فتتحسن اوضاعك المالية وتصل الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، وتبرز في محيطك. نصل الى افضل يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى برج الجوزاء الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً اسبوع مهم يدخل الى حياتك فرح بهجة سعادة باب حظ ويفتح في وجهك تاثيرات حلوة مميزة من كوكب زحل من الدلو والزهرة والشمس من الجوزاء.

عاطفياً: تكون جاذبيتك بلا حدود فتشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الذي يشكل طالعا جيدا معك فيزيدك حبا وحنانا مع الشريك ويشير الى مشاريع مشتركة بينكما كذلك يجعلك منفتحا على الكلام العذب مع الشريك فتعبر عن مشاعرك بطلاقة وبلاغة وتقيم حوارا ناجحا ومميزا للعازب تتلقى هذا الاسبوع أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه لتحديد موعد الخطوبة او الزواج.