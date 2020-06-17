تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة ومهمة

مهنياً: اسبوع كثير مهم بتفاصيله تختفي الضغوط وتسارع الى تصحيح الامور ورد المياه الى مجاريها لان الشمس والزهرة في الجوزاء وعطارد في السرطان الصديق البداية مع يوم السبت وجود القمر في برج الحوت المائي الصديق ما يعني علاقة مهمة مهنية او ارتباط عاطفي او اجتماعي مصالحة تسهيلات حسم للامور العالقة وارباح ما يجعلك تستعيد الثقة بالنفس تتابع الحظوظ وتنشط الحركة الفلكية تحت تأثير القمر من برج الحمل يومي الاحد والاثنين فتكون فترة تركيز وفعالية ممنوع الاهمال لان نوعية الوقت مهمة جدا حاول توظيفها لانهاء الاعمال الصعبة ايام مهمة تبشر بتقدم وانتاجية المعنويات مرتفعة جداً لكن بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تختلط عليك الامور بين الثلاثاء الخميس مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الثور فتشعر بالضغوط فلا تنجرف وراء انفعالاتك ولا تضعف وحاول ان تخفف الافكار السلبية وحساسيتك المفرطة ولا تعرض صحتك للاذى ولا تسير عكس التيار الوقت ثمين فلا تضيع الوقت في المواجهات والتقلبات والمتاهات ان اللاطافة والمرونة هي الدواء وهي الحل تخف الضغوط يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى برج الجوزاء فتنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف اسبوع جيد جدا يفتح امامك ابواب جديدة للمغامرة للمجازفة للتقدم يقدم لك دعما معنويا ونفسيا ربح ومكاسب وارباح في النتائج المهنية والامور المالية.تذكير لمواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب زحل المزعجة من برج الدلو والابتعاد عن الخلافات التي يسببها كوكب اورانوس من برج الثور.

عاطفياً: تستقطب الاعجاب بسبب حسن تعبيرك وجاذبيتك الكبيرة تحت تاثير كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء فتشرق حياتك الشخصية ببريق خاص وتنعم بأسبوع استثنائي، يعدك بالأحلام والمفاجآت السارة والتقارب والودّ، ويغيّر حياة احد الاولاد الى الافضل نجاح خطوبة او زواج اوعمل جديد للعازب, تخيّم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب قد تفكر جديا بالارتباط الف مبروك