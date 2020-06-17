تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مؤثرة

مهنيا:ً اسبوع مهم جدا بالنسبة اليك فانت في فترة مهمة خلال هذه السنة فترة تحمل علامة او مؤشر لحدث مهم جدا صفحة جديدة مرحلة جديدة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الحوت مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء الاجواء ممتازة قوية الحظ معك امور مسهلة وميسرة يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الحمل الناري الصديق تقوى المعنويات وكذلك الارادة وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان تمر فيه فتزداد الاجواء قوة من افضل ايام الاسبوع تتقدم تتفوق ان الحظوظ الجيدة تؤثر على نوعية عملك وانتاجك وفعاليتك وتعطيك علامة عالية وفرصة للتقدم بخطى كبيرة نحو تحقيق الاهداف ومن المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات والثقة بالنفس. يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الثور بين الثلاثاء والخميس ويخلق جو سلبي معاكس وغير مساعد ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة او قد يخيب املك بسبب ردات فعل لا ترضيك حاول الا تهدم كل ما سعيت من اجله في السابق وان تجد تسويات وتجنب المواجهات تتحسن الاحوال مع انتقال القمر الجديد الى الجوزاء يوم الجمعة يعطيك نوعية وقت دسمة تساعدك كي تصل الى الاعلى الى القمة اسبوع حلو حاول ان تختار اليوم المناسب للعمل المناسب وحاول ان تدخل المرح على حياتك لكن ضروري ان تنتبه من المشاكل التي يسببها كوكب زحل من الدلو.

عاطفياً: يخيّم الحنان على الأجواء الساحرة المليئة بالحب والتقارب فتنطلق فرحاً ومزهوّاً بنفسك يحوم حولك الاصدقاء والمحبون ويعدك كوكب الحب الذي لا يزال يتراجع في برج الجوزاء بفترة عاطفية جيدة ومشاريع جديدة تستعيد المناخ الجميل وتتلقى مفاجأة مفرحة كخطوبة احد الاولاد او ولادة طفل في العائلة للعازب تتلقى دعوات كثيرة وممتعة وعروضا مسلية فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الحبيب قد يفاجئك بهدية أو بخبرسعيد.