تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع كثير حلو يحمل لك جواب من الخارج او من اشخاص غرباء بالاضافة الى ترتيبات للعودة او لتنضم الى جامعة جديدة وعمل جديد واحداث كثيرة تجعلك تقلب الصفحة البداية مع وجود القمر في الحوت يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتتداخل الامور مع بعضها وتدخل في مرحلة هدوء وركود نصيحة خفف العناد والعدائية وخصص هذا اليوم لترتاح وتشحن نفسيتك بالطاقة الايجابية يوم ضاغط مليئ بالمسؤوليات والانزعاج تعود الحظوظ الى جانبك تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى فتكون والأبواب مفتوحة بانتظارك. قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. يتابع الحظ دورته ويبرم الدولاب لمصلحتك مع انتقال القمر الى برج الثور بين الثلاثاء والخميس اي الى البيت التاسع يفتح امامك مجالات للتقدم والانفتاح والسفر فتقوى الحظوظ تغيير تقدم نفسية عالية وقدرة مهمة فتحقق احلامك، وتتوصل الى انجاز مشروع مهم وتحسين اوضاعك المالية والارباح والمكاسب وقد توقّع على عقد غير منتظر. تتبدل الطوالع الفلكية مع انتقال القمر الجديد يوم الجمعة الى الجوزاء تخف الحظوظ وتصبح نوعية الوقت ثقيلة ومزعجة تحمل تحديات ومعاكسات اسبوع لا بأس به يحمل تطورات ونجومية رغم الظروف الغريبة العجيبة والصعبة من تاثيرات الشمس المواجهة لبرجك من الجوزاء.

عاطفيّاً: قد تتعثر الخطى في الحياة العاطفية لتتعرض الى النزاعات والجدال والاجواء المتشنجة تحت تاثير كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء المواجه لبرجك ما يجعل الخلافات العائلية والعاطفية تشتد ان الفلك يحذرك من التحدي ويطلب اليك عدم فرض وجهة نظرك حتى ولو كنت على حق للعازب قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه او امام مفترق طريق.