تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث سعيدة

مهنياً: الحظ معك مئة بالمئة انت في الفترة الاقوى الشمس لا تزال تتنقل في برجك تجعلك تدخل مرحلة سريعة جيدة ومهمة جدا اخبار كثيرة تحملها نوعية الوقت الايجابية في هذا الاسبوع التي تقدم لك الكثير من التعاطف والمزيد من الامور المناسبة لكن لا شك انك تمر ببداية اسبوع دقيقة مزعجة جدا تحت تاثير القمر من الحوت يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك فتشعر بنوع من الركود والجمود نوع من ثقل فلكي سلبي يحرك الامور ضد معتقداتك يجب ان تعالج الظروف الصعبة وان تتقبل المستجدات بروح رياضية تتحرر من الضغوط تفرح ترتاح وترتفع المعنويات يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل فتتصاعد الحظوظ وتعطيك القوة والارادة والقدرة على متابعة المشاريع التي تتعلق في بلد تسافر من اجله او تهتم في قضية ارث او اجراءات ادارية تتعلق بشأن عقاري. تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى الثور بين الثلاثاء والخميس تهدأ الاوضاع والارادة فتتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات حاذر من التسرّع والمغامرات غير المدروسة كي لا تضطر الى قبول التنازلات والتسويات انها مرحلة استراحة لتعود وتستكمل مشوارك حاول ان تستجمع قوتك وتحصن نفسك بالايجابيات لحين وصول القمر الجديد الى برجك يوم الجمعة فتكون بدايات جديدة على كل المستويات بدايات مهمة ومميزة تعطيك طاقات هائلة وضؤ اخضر وإشارات كبيرة كي تتقدم فانت تسير على طريق واضح اسبوع مميز يحمل تأثيرات حلوة وجريئة الحظ معك.

عاطفياً:لا يزال كوكب الحب يتراجع في برجك ما يجعلك تفرح لانفراج كبير فتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج. ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا تسافر أو تذهب في رحلة استجمام مع الاولاد أو تكتشف بلداناً جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة مع العائلة .للعازب ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او التعبير عن حبك ونواياك الصادقة.