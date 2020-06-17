تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة

مهنياً: الخبر الابرز تراجع عطارد في برجك هذا التراجع قد يشوش عليك الاجواء ويوقعك في بعض الاخطاء فحاذر كن مترويا جدا وتعامل بجدية مع التطورات البدايو والانطلاقة جيدة بحيث تفتح اسبوعا قويا حاملا معه كل التوفيق والدعم فيكون بانتظارك يوم السبت مع وجود القمر في برج الحوت الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء حظا كبيرا ويقدم لك الكثير من النجاحات قد تفتح امام الابواب في هذا اليوم الاستثنائي الذي يحمل معه حركة مضاغفة في حياتك المهنية والعملية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فيجب ان تنتبه لها بحيث تتناقض الطاقات فتصل الى مرحلة الهدؤ والترقب يومي الاحد والاثنين مطلوب منك تهدئة الاوضاع ودوزنة الامور المالية حاول ان تنسحب من مكان يهدد بالخطر وتجنب المواقف المتشنجة وابتعد عن الاضواء يعود الحظ ويدعمك مع انتقال القمر الى الثور بين الثلاثاء والخميس ويمدك بالمزيد من الامال كي تتابع في تنفيذ مشاريعك واحلامك ويعطيك الدعم والحظ لتنفيذ المشاريع ويمدك بالطاقة والعزيمة وتجسد الرغبات ويبشر بنجاحات لتنطلق بمسيرة جديدة نصل الى عطلة الاسبوع مع وصول القمر الجديد الى الجوزاء يوم الجمعة يوم متطلب وضعيف يوم للهدوء للراحة فقط مرحلة تمهيد انتظار حاول ان تخصص هذا اليوم الفارغ من الحظ للاستراحة ولا تعقد الامور الاسبوع المقبل افضل مع انتقال الشمس الى برجك.

عاطفياً: قد تمر ببعض التوتر بسبب تراجع كوكب الزهرة من برج الجوزاء البرج المواجه لبرجك لتشتد أزمات الغيرة والتملك فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق والكثير من المخاوف والهواجس للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية.