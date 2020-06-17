تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة

مهنياً: تاثيرات جيدة وانطلاقة مهمة حماسة تفاؤل ثقة بالنفس نوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول اعمالك في هذا الاسبوع الغني بالايجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك لكن حاذر من عمليات الغش والخداع يوم السبت لانه يوم ضعيف مع وجود القمر في برج الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء بالاضافة الى تراجع عطارد بالسرطان في مواجهة برجك وتاثيراته الضاغطة والمزعجة فتضطر الى تصحيح الاخطاء كما يصعب عليك اتخاذ القرار المناسب ما يجعلك تعاني من فشل خسارة وارباك لكن بالرغم العواصف الفلكية الصعبة سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر من برجك يومي الاحد والاثنين اجواء رابحة وممتازة تحرك كل الامور المستحيلة وسيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على انواعها مهنية واكاديمية يتابع الحظ مع انتقال القمر الى الثور بين الثلاثاء والخميس اي الى البيت الثاني بين المال والربح والشهرة حاملا معه اخبارا مهمة مسالة بيع او شراء او تحضير لمفاوضات او انتائج امتحانات مهمة حاول ان تبرمج اعمالك الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة كذلك راهن على يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى برج الجوزاء الذي في يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.اسبوع جيد انت الاقوى والاسرع والانشط تملك رؤوية واضحة للتحرك للتقدم من الاسابيع المهمة جدا ما عليك سوى التحضير الجيد للانطلاق.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب، وتغوص في بحر من العواطف الجياشة والصاخبة. يناسبك كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الذي يخدم اهدافك العاطفية ويسهل عليك اتخاذ القرارات إن لجهة المصالحة أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط. للعازب ستعمل تاثيرات كوكب الزهرة على اعادة لم الشمل، فيعود الحبيب أو تتم التسويات وتنجح الوساطات.