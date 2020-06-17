تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع يحمل نور وبداية حلوة اسبوع مفصلي وحاسم تتوضح الامور وتتغيير لصالحك فتكون انت الاقوى والاصعب في المنافسة انت الرقم الاهم تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة البداية مع يوم السبت ومع وجود القمر في الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة. لكن من المحتمل ان تشعر بثقل الضغوط مع انتقال القمر يومي الاحد والاثنين الى برج الحمل الى اضعف نقطة فلكية المواجه لبرجك الذي يشكل عامل ضغط ايضافي فتدخل في دوامة ومعمعة فتضعف الفرص والحظوظ وتعيش مراحل تجعلك تزهق وتضجر مراحل محبطة لكل المحاولات صعبة وغير فعالة حاذر من وعود كاذبة واغراءات واهمة يعود الحظ حليفك مع انتقال القمر الى برجك بين الثلاثاء والخميس وتبدأ المبادرات بالانطلاق فتسمع الاخبار الطيبة وتاخذ قرارا وتبدأ بادخال تغيير على حياتك سفر ارتباط مهني وعاطفي عقد عمل جديد كل الطوالع الفلكية تدل على الفرص والايجابيات بحيث تحمل لك النجاح والانتصار فتوظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك.تتابع الحظوظ مع وصول القمر الجديد الى برج الجوزاء يوم الجمعة اي الى بيت المال والشهرة والمكاسب المادية والمعنوية اسبوع مهم انت على شاطئ الامان لكن طبعا اورانوس لا يزال في برجك يحمل تغييرات كبيرة انتبه على الامور الصحية وعلى استقرار علاقاتك.

عاطفيّاً: تسحر الاخرون بجاذبيتك وتوزع حبا على المحيط تفيض حنانا ورقة تحت تاثير الزهرة المتراجع من برج الجوزاء الصديق وتتقرب من الشريك اكثر بكثير من السابق تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً وتعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. للعازب تحمل اليك هذه الفترة حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به .