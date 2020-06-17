دايت المشمش مثالي لفقدان 3 كيلو في 5 أيام.. احذر أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يتميز المشمش بفوائده الصحية المتنوعة واحتوائه على سعرات حرارية قليلة، وبالتالي فهو اختيار مثالي لمتبعي الحميات الغذائية، ويمكن للبعض اتباع دايت المشمش لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية، التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

ويفيد دايت المشمش في فقدان 3 كيلو في 5 أيام فقط، ولكن يقابل ذلك أضرار أخرى، وللتعرف على فوائده وأضراره، اضغط هنا.