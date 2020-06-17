مايا مرسي: ختان الإناث يستلزم تضافر جهود وسائل التواصل والإعلام

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، إنه تم تغليظ القانون الصادر عام 2016 بتوقيع عقوبات أقصاها 7 سنوات لمن يقوم بإجراء عمليه الختان للأناث، وعقوبة مشدده حال تسببت العملية في عاهة مستديمه أو أفضت إلى الموت.

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وأضافت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وللقضاء على ظاهرة الختان يب على تضافر كافة المجهودات الخاصة بالوزارت والهيئات والمجتمع المدني لنشر الوعي على المواطنين لإيقاف مثل هذه الظواهر الخاطئة، موضحه أن الحملة التي أطلقها المجلس عام 2019 قد تم على إثرها عقد ما يقرب من 747 نشاط في كل محافظات مصر، حتى وصلت الحملة لـ22 مليون سيدة ورجل وطفل.

وأكدت أنه قد تم رصد أحد الأباء قام باصطحاب بناته الـ3 وأخبرهم بأنه سيقوم بإخضاعهم إلى تطعيم ضد الكورونا، ولكنه قام بإجراء عمليات ختان لهن، واتصلت زوجته على الخط الساخن للمجلس وأخبرت بوقوع الواقعه، مشيره إلى أنه يجب على نشر مراحل توعويه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لإيقاف مثل تلك الظاهرو وإيصال رسالة المجلس للحفاظ على السيدات.

وتابعت: "الرؤية بتاعتنا بتعتمد على أن مصلحة الطفل هي المصلحة العليا للقانون، وأي حاجة هتيجي على مصلحة الطفل لن نقوم بها أو نؤيدها، والرئيس السيسي قال في ديسمبر الماضي تصريح طمن كل سيدات مصر وقال أنه لن يوقع على أي قانون لن ينصف المرأة المصرية أو ينتقص من حقوقها، وهي ضمانه كبرى".