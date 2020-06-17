الامارات | «إكسبوجر»: فتح باب التسجيل في «منحة تيموثي آلن»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر»: فتح باب التسجيل في «منحة تيموثي آلن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الخامسة، فتح باب التسجيل، لمنحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي، التي تستهدف المتخصصين في تصوير الرحلات والتصوير الوثائقي.

وتختار المنحة خمسة فائزين، ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضاً تقديم مجموعة من الصور الفردية، وسيختار المصور العالمي تيموثي آلن خمسة فائزين، استناداً إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور، والقصص التي تعبر عنها.

وتنظم المنحة للفائزين ورش عمل حول تقنيات تصوير المواقع، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام، كما سيتم تقييم مختارات من أعمالهم، إلى جانب عرض أعمالهم وقصصهم مباشرةً أمام الجمهور في القاعة الرئيسة لـ«إكسبوجر».

وقال تيموثي آلن: «تواصل المنحة، في عامها الخامس، استقطاب مواهب جديدة استثنائية من جميع أنحاء العالم، مع زيادة ملحوظة بعدد المشاركات، كما سجل الفائزون في الدورات الماضية إنجازات لافتة».

وأوضح أن «المشاركة بالمنحة مفتوحة أمام الجميع من مختلف بلدان العالم، وكما هي الحال دائماً، يسعدني أن أحظى بفرصة لمساعدة المصورين المبدعين الواعدين، لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في احتراف التصوير».

وكانت المصورة البرازيلية، آنا كارولين دي ليما، قد فازت عام 2017 بالمنحة، وتعمل مصورة وثائقية وكاتبة وعالمة أنثروبولوجيا بصرية، معروفة بتخصصها في الثقافات التقليدية حول العالم، إذ عرضت أعمالها في أكثر من 20 دولة في معارض فردية وجماعية، وحصدت العديد من الجوائز.

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وفي عام 2018، فاز بالمنحة الفلبيني لينوس إيسكاندور، الذي يعمل مصوراً صحافياً ووثائقياً في مانيلا، ويركز عمله على البيئة والصحة والقضايا الاجتماعية، وقضايا حقوق الإنسان، ولاقت أعماله شهرة.

وحصد جائزة العام الماضي المصور البيئي والحياة البرية، سينتيل كومار راجيندران (الهند)، الذي نالت أعماله تغطية واسعة، ونال العديد من الجوائز من المنظمات الدولية، وسينظم «إكسبوجر» في دورته المقبلة معرضاً خاصاً لأعماله. وتنظم المنحة برنامج إقامة للفائزين في الشارقة لـ10 أيام، يضم ورش عمل مكثفة مع تيموثي آلن، إذ استفاد منذ الدورة الأولى للمنحة 20 مصوراً.

وسمّيت الجائزة نسبة إلى المصور العالمي تيموثي آلن، الحائز العديد من الجوائز العالمية، منها مصور العام عن فئة الرحلات (لمدة سبع سنوات)، وجائزة العام عن فئة المصور الصحافي، وجائزة العام عن فئة مصور الفنون.

ويمكن للراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل في المنحة، من خلال الرابط(https:/‏‏‏/‏‏‏awards.xposure.ae/‏‏‏scholarship-award/‏‏‏)في موعد أقصاه 23 سبتمبر المقبل.

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سبتمبر المقبل، آخر موعد للتقدم للمشاركة. أعمال الفائزين، وقصصهم، تعرض أمام الجمهور في المهرجان.

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