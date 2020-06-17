الامارات | إنجاز عالمي جديد للمرأة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عالمي جديد للمرأة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، بتقدّم دولة الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

وتوجهت سموها بالتهنئة والتبريكات لـ «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبه هذا الإنجاز العالمي الجديد، مشيدةً بدعم سموها ورعايتها للمرأة الإماراتية العربية بمبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى الارتقاء بها اجتماعيا وأسرياً وتعليمياً ومهنياً. وهنّأت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المرأة الإماراتية وشعب الإمارات بوصول الإمارات لهذه المكانة المرموقة التي تعد شهادة تقدير عالمية لجهود الدولة في مجال التمكين السياسي للمرأة ودعمها على كافة المستويات، كما تعكس إنجازات ونجاحات المرأة في مختلف القطاعات.

ركيزة رئيسية

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «التوازن بين الجنسين كان أحد المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات قبل خمسة عقود، انطلاقاً من إيمان المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأنه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإيماناً منه بحق المرأة في العمل، واليوم نجني ثمار هذه الرؤية المستقبلية وهذا النهج الحكيم الذي أرساه الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، ورسخته قيادتنا الرشيدة من من خلال تشريعات ومبادرات وبرامج عديدة خلال السنوات الماضية أدت إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات والمجالات، غدت معها التجربة الإماراتية في دعم المرأة ونهج التوازن نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به». وأعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها واعتزازها بوصول دولة الإمارات إلى هذه المكانة العالمية الرائدة وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميه، الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، وقالت إن وراء هذا الإنجاز إرادة سياسية للقيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في تقدم وازدهار دولة الإمارات وأهمية دورها وتمثيلها في كافة القطاعات وجعل التوازن بين الجنسين واحداً من المحاور الرئيسية للخطط المستقبلية في الدولة وفي مقدمتها مئوية الإمارات، التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات بحلول عام 2071، مضيفة سموها أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وانسجام لتحقيق هذه الرؤية ضمن استراتيجيات عمل متكاملة ومترابطة.

خطوة تاريخية

قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن توجيه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ديسمبر 2018، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، ودخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الدورة البرلمانية الأخيرة في عام 2019، كان بمثابة خطوة تاريخية لتأكيد الدور السياسي للمرأة، وترسيخ دورها الريادي والمؤثر في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعات الحيوية في الدولة، وأثمرت هذه المبادرة الرائدة عن تقدم دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً، من حيث نسبة التمثيل النسائي في البرلمان، لتتوّج بهذا الإنجاز المرموق إنجازات الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، على مدى السنوات الماضية، نتيجة لهذا الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، من خلال العديد من المبادرات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية وكل الخدمات، مع تضافر جهود كل مؤسسات الدولة.

المرّي: احتفاء دولي بمكانة المرأة الإماراتية

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أشادت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، بتصدّر دولة الإمارات عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن محور «الكفاءة الحكومية».

وأكدت أن التصنيف يمثل احتفاءً دولياً بالمكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، وبرهاناً واضحاً على دورها المحوري شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ما يعكس رؤية القيادة لدور المرأة في مرحلة الانتقال إلى «مئوية الإمارات 2071»، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة.

وأوضحت المري أن «الريادة العالمية المستحقة لدولة الإمارات في هذا المؤشر، لم تكن لتتحقق من دون توجيهات قيادتنا، لتمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ دورها الرئيس والفعال في التنمية والتطوير بالدولة، التي تُوجت بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نصف عدد الأعضاء، اعتباراً من الدورة الانتخابية لعام 2019».

رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين:

«وراء هذا الإنجاز إرادة سياسية تؤمن بأهمية دور المرأة في ازدهار الدول».

«التوازن بين الجنسين أحد المبادئ التي تأسست عليها الإمارات قبل خمسة عقود».

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