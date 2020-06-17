الامارات | 1.7 مليار شخص عُرضة لأعراض حادة لـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار شخص عُرضة لأعراض حادة لـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة طبية بريطانية أن نحو 1.7 مليار شخص يعانون حالة صحية كامنة واحدة على الأقل، ما قد يزيد خطر تعرضهم للإصابة بأعراض حادة لمرض «كوفيد-19»، في حالة انتقال عدوى فيروس «كورونا» إليهم.

وأفادت التقديرات المنشورة في مجلة «ذا لانسيت جلوبال هيلث» إلى ارتفاع حدة خطر جائحة فيروس «كورونا» في مناطق تضم أعداداً كبيرة من المسنين، مثل أوروبا، وفي مناطق تشهد ارتفاع نسب الإصابة بالإيدز، مثل إفريقيا.

واستناداً إلى بيانات من 188 دولة، يقدّر معدّو الدراسة أن 66% ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً، يعانون حالات صحية كامنة، مثل «السكري» أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجعلهم عرضة للخطر في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وتنخفض النسبة المئوية إلى 23% بين الأشخاص الذين هم في سن العمل، وهناك 5% فقط ممن هم دون العشرينات، يعانون مثل تلك الحالات المرضية.

ويمكن أن تساعد هذه الأرقام السلطات في الدول التي تخفف من الإغلاق، حسب أندرو كلارك، أحد معدي الدراسة. وبينما تختلف أساليب الإبلاغ عن الإصابات، ونُظم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس من دولة لأخرى، فقد تم تأكيد نحو ثمانية ملايين إصابة في العالم، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتوفي أكثر من 434 ألف شخص، معظمهم من المسنين.

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