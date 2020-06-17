الامارات | 4 تغييرات بسيطة في الحياة اليومية تعزّز الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات بسيطة في الحياة اليومية تعزّز الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطلوب منك نسيان الهوس بالأنظمة الغذائية وممارسة التمارين، ويمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تعطي جسمك دفعة، إذ قد تُحدث التغييرات الطفيفة في أسلوب حياتك والعادات الغذائية تحسناً لصحتك على المدى الطويل أيضاً.

وهنا يقدم أطباء وخبراء أربع طرق سهلة للبقاء في حالة بدنية لائقة.

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