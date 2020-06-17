الامارات | تمرّد المراهقين على ارتداء الكمامة.. شجار الآباء ليس حلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تمرّد المراهقين على ارتداء الكمامة.. شجار الآباء ليس حلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محاولة لعدم الإذعان للأوامر والظهور بمظهر رائع، ينتهك بعض الشباب والمراهقين القواعد التي تتطلب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ويضغطون على أصدقائهم ليحذوا حذوهم.

وتقول المعالجة الأسرية، كيرا ليبمان، من مدينة ميونيخ الألمانية: «بشكل عام يرفض الشباب صغار السن كل شيء مطلوب منهم عمله أساساً في فترة البلوغ».

فكلما يصرّ الآباء على أن يفعل هؤلاء الشباب شيئاً ما، يزيد احتمال أن يفعلوا العكس تماماً.

وتضيف: «وهكذا فإن الكمامة طريقة رائعة لكثيرين من الشباب لإظهار شعورهم الذي يعني قولهم (أنا ضد هذا)، إذ يكتسب الشاب الأكثر جرأة في المجموعة السمعة الأكبر».

وهناك عنصر آخر، هو أن كثيرين من هؤلاء الشباب مهتمون بمظهرهم الخارجي، وكيف ينظر الآخرون لهم، والكمامة ليست مناسبة لكي يبدو الوجه على نحو أفضل، خصوصاً عندما يركز تطبيق «إنستغرام» أكثر على المظهر، يكون من الصعب قبول إخفائه.

وتوضح ليبمان: «خلال فترة البلوغ، يصعب تقريباً الوصول إلى الجزء في المخ المسؤول عن التصرفات والأفكار المنطقية والمعقولة».

Advertisements

ويجب على الآباء، على الجانب الآخر، أن يلاحظوا ما إذا كانوا هم أنفسهم مثالاً يحتذى لارتداء الكمامة، هل يدخلونها في حياتهم اليومية؟ أم هل يعربون عن غضبهم لأنهم لا يستطيعون التنفس خلال ارتدائها؟ كل هذه العوامل تؤثر في سلوك الشباب، وتتابع ليبمان: «الشباب صغار السن لا يفعلون دائماً ما يقوله الآباء، إنما غالباً يفعلون ما يفعله الآباء».

وتوصي خبيرة الشؤون الأسرية الآباء بتجنب الشجار مع المراهق بسبب الكمامة، إذ «إن أغلب الآباء سيكونون خاسرين، إما لاستسلامهم أو فرضهم عقاباً مفرطاً، والأمران سيؤديان إلى تضرر العلاقة بين الأب والمراهق أكثر مما تفيدها».

استجابة من طرف آخر

ترى الخبيرة الأسرية، كيرا ليبمان، أنه بالنسبة للشباب الذين لا يستجيبون لنقاشات الآباء، من المرجح أنه سيكون هناك تأثير لتعنيفهم في المدرسة أو المتجر، «طالما أنه ليس من جانب الوالدين».

كيرا ليبمان:

«بشكل عام يرفض صغار السن كل شيء مطلوب منهم عمله أساساً في فترة البلوغ».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news