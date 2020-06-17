الامارات | هوليوود تستأنف نشاطها مع «جوراسيك وورلد: دومينيون» و«أفاتار»

شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود تستأنف نشاطها مع «جوراسيك وورلد: دومينيون» و«أفاتار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «يونيفرسال ستوديوز»، أول من أمس، إنها تتوقع استئناف إنتاج فيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون» في أوائل يوليو المقبل مع استئناف هوليوود نشاطها، بعد إجراءات عزل عام دامت لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أنها تعتزم تصوير الفيلم في «باينوود ستوديوز» في إنجلترا في السادس من يوليو المقبل.

وسيكون «جوراسيك وورلد: دومينيون» من بين أول الأفلام الضخمة التي يعود طاقمها للعمل، بعد استئناف تصوير فيلم «أفاتار» للمخرج جيمس كاميرون في نيوزيلندا أول من أمس.

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