بعد تصدره التريند.. فوائد وأضرار التين الشوكي

صحة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يتساءل محبو التين الشوكي، عن كيفية تناوله، خاصة بسبب المخاطر المحتملة من نقله لكورونا. لذا قدمت الدكتورة هناء أبو الوفاء استشاري التغذيه العلاجية، لـ"هن"، فوائد وأضرار التين الشوكي.

أضرار التين الشوكي

- تناوله بكثرة يمكن أن يؤدي إلى عدم ثبات مستوى السكر في الدم.

- يجب أن يتناوله مرضى السكر بحذر.

- يمنع المقبلين على إجراء العمليات الجراحية من تناوله.

- يزيد من إدرار البول، فيجب حرص أصحاب المثانة مفرطة النشاط عند تناوله.

- تناول كمية كبيرة من التين الشوكي تؤدي إلى الشعور بالغثيان، والقيء أحيانا.

Advertisements

- يسبب تناوله بكثرة انتفاخ المعدة.

فوائد التين الشوكي

- يقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

- يساعد في علاج سرطان البروستاتا.

- يساهم في علاج الجلطات الدموية.

- يعمل على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا الميتة.

- يعالج الأنيميا، لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد.

- يساعد في علاج احتباس البول.

- يعالج فيروس الهربس.