أول جلسة تصوير للفنانة إيمان العاصي عقب شفائها من كورونا

لايف ستايل

خضعت الفنانة الشابة، إيمان العاصي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير خالد فضة.

وظهرت الفنانة بصحبة ابنتها الوحيدة، متألقة بملابس كاجوال رياضية، "ترينج رياضي فاتح اللون، مع حذاء أبيض".

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واعتمدت الفنانة، على تسريحة" الكعكة" مع الشعر المنسدل، فضلا عن المكياج السموكي الداكن.

ونشر" فضة" جلسة التصوير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

شفاء إيمان العاصي من الكورونا

وكانت الفنانة إيمان العاصي، شاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤخرا أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت خلال مقطع الفيديو المصور، أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.