هل المشروبات الساخنة تساعد في علاج فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد يومًا بعد يوم، تصبح الحاجة ماسة للتباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن التجمعات التي يمكن أن يختبئ بها هذا الفيروس.

وشددت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، على ضرورة اتباع اجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار الوباء، وهي

-غسل اليدين لمدة 20 ثانية باستمرار

-الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات والتجمعات

-الحفاظ على مسافة 1 متر أو أقل مع المحيطين بنا

-تطهير الأسطح في المنزل باستمرار

-استخدام المنديل أثناء العطس أو السعال والتخلص منه فورًا

-استخدام الكحول لتطهير اليدين إذا تعذر غسلهما خارج المنزل

-عدم لمس الوجه قبل تطهير اليدين

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البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أوصى بتناول المشروبات الساخنة وأعشاب طبية بعينها، للوقاية أو علاج فيروس كورونا.

ونفت الأمم المتحدة على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يكون للماء الدافيء أو الأعشاب القدرة على التخلص من فيروس كورونا.

أما عن الثوم، فأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الثوم مفيد بشكل عام للصحة، إلا أنه لا علاقة له بعلاج فيروس كورونا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، على موقعها الخاص، بضرورة الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الفيروس.

وفي حال العزلة المنزلية، أوصى مركز السيطرة على الأمراض، باتباع النصائح التالية

-الانعزال في غرفة منفصلة

-عدم مشاركة أدوات الطعام أو الشراب، أو ملائات السرير

-تطهير دائم للأسطح والأدوات التي نستخدمها طوال الوقت

-عدم ارتداء كمامة إذا كنت تجلس لوحدك نظرًا لعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح