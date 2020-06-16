فيتامين سي يحارب الفيروس.. 10 شائعات عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

وسط الرعب الذي يعيشه العالم في الفترة الأخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تنتشر العديد من الشائعات، التي تسبب القلق لكل من يتابع مستجدات الوباء، لكن عليك الحذر عندما يتعلق الأمر بـ .Covid-19

ويرصد الخليج 365 أبرز الشائعات المنتشرة عن فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع thehealthy.

- الأكثر خطورة

هذا غير صحيح، يؤكد لين هوروفيتز أخصائي أمراض الرئة، في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك ، أن أكثر من 80 % من المصابين بالفيروس التاجي سيتعافون. يقول الدكتور هوروفيتز: "ليس على كل مصاب بكورونا الذهاب إلى المستشفى أيضًا". "يتعافى الكثير من تلقاء أنفسهم في المنزل." يعد ضيق التنفس أو الجفاف الشديد الأسباب الرئيسية للذهاب إلى المستشفى إذا كان لديك Covid-19. "سيتحسن معظم الناس في منازلهم بمفردهم، ولكن يمكن أن تكون في مسار طويل من المرض يستمر لعدة أسابيع".

- قناع الوجه

يقول الدكتور هوروفيتز إن هذا أمر صعب. أقنعة أو أغطية للوجه تحمي الآخرين بشكل أساسي من قطرات الجهاز التنفسي، وليس العكس. حثت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية مؤخرًا جميع الأمريكيين على تغطية وجوههم بكمامة من القماش مثل الأوشحة والأقنعة محلية الصنع عندما يصعب الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي الأخرى (على سبيل المثال ، في متجر البقالة أو الصيدلية). توضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن أقنعة التنفس من الفئة الطبية N95 ، والتي تحمي ضد البكتيريا والفيروسات، يجب حجزها لمقدمي الرعاية الصحية. إذا كنت بالقرب من شخص يسعل، سيقلل غطاء الوجه من التعرض للقطرات. يقول الدكتور هوروفيتز: "هذا أفضل من لا شيء".

- استخدام المطهر

يعتقد بعض الناس أن رش أنفسهم بمنتجات التعقيم يمكن أن يساعد في حمايتهم من الفيروس التاجي. هذا غير صحيح ، وفقا لفريدريك ديفيس ، الرئيس المشارك، طب الطوارئ في نورثويل هيلث، المركز الطبي في لونج آيلاند في نيو هايد بارك ، نيويورك. يقول: "يدخل الفيروس التاجي الجسم عبر الأغشية المخاطية مثل الفم والأنف ، لذا فإن رش جسمك بالكحول أو الكلور أو أي مطهرات سطحية أخرى لن يمنع العدوى". "في حين أن هذه المواد يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتطهير الأسطح ومنع انتقال الفيروسات، إلا أن نفس المواد الكيميائية الموجودة على الجلد يمكن أن تكون ضارة للشخص ويجب عدم تطبيقها بهذه الطريقة."

-الفيروس ينتقل عبر التسوق

الإصابة بالفيروس من البقالة أو توصيل الطعام

يقول الدكتور أديريم إن هذا أمر غير مرجح: "إذا غسلت يديك قبل وبعد تناول الطعام وتسخينه، يجب أن تكون محميًا". يبقى الفيروس التاجي على الورق المقوى لمدة تصل إلى 24 ساعة ويعيش على الأسطح الصلبة مثل البلاستيك أو المعدن لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، يمكن أن يساعد اتخاذ الاحتياطات عند التسوق لشراء البقالة أو طلب الطعام على تقليل المخاطر.

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-تفشي حمى الفيروس يعني شفاء المريض

يقول الدكتور هوروفيتز إن هذا ليس صحيحًا دائمًا. "يعتقد الكثير من المصابين بهذا المرض أنهم يتعافون ويشعرون بتحسن ثم تعود الحمى مرة أخرى. هذا نمط نراه.

- تشغيل مجفف الشعر في أنفك يقتل الفيروس

يحذر الدكتور هوروفيتز من أن هذا جنون وليس شيئًا يجب أن تجربه. انتشرت هذه الأسطورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه يقول: "لا يمكنك وضع مجفف الشعر في الرئتين حيث يقيم هذا الفيروس بحيث يكون هذا غير مجدي وخطير". كما أن الحمام الساخن لا يحميك من كوفيد 19 .

- شبكات الهاتف المحمول 5G نشرت Covid-19

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نظرية المؤامرة خاطئة بشكل قاطع. لا يمكن للفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو / شبكات الجوال. ومع ذلك، يمكنك الاصابة بـ Covid-19 من سطح هاتف محمول غير نظيف.

- فيتامين C يحارب كورونا

يقول الدكتور عاصم جاني أحد أطباء الأمراض المعدية في أورلاندو هيلث، إن فيتامين سي هو مضاد قوي للأكسدة ويمنح الجرعات العديد من الفوائد الصحية، لكن محاربة Covid-19 ليست واحدة منها.

- تجنب الإيبوبروفين للحماية من Covid-19

يتساءل الكثيرون عما إذا كان يجب عليهم تجنب الإيبوبروفين للحماية من Covid-19 ، ولكن ليست هناك حاجة. كانت هناك أخبار تشير إلى أن الأيبوبروفين قد يؤدي إلى تفاقم مسار مرض فيروس التاجي، ولكن تبين أن ذلك لم يكن صحيحًا. فقط إذا كنت مصابًا بأمراض الكلى، فلا يجب أن تتناول الإيبوبروفين.

- حقنة الالتهاب الرئوي من مضاعفات Covid-19

يقول الدكتور هوروفيتز إن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. "أنت أقل عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيري كمضاعفات للالتهاب الرئوي الفيروسي إذا حصلت على حقنة من الالتهاب الرئوي." إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر، فأنت بحاجة إلى حقنة الالتهاب الرئوي.