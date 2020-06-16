إطلالات متنوعة وأنيقة من وحي سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:41 مساءً - تعتمد الفنانة سيرين عبد النور الكثير من الخيارات المميزة والمتنوعة، وتحرص على اختيار قطع أزيائها بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها ومع خطوط الموضة أيضًا، ولحرصها الدائم على أناقتها جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات أنيقة من وحيها، فاستوحي منها ما يناسب مناسباتك وشخصيتك.



إطلالات الفساتين والجلابيات



تعتمد كل النساء على خيارات الفساتين والجلابيات في الحفلات البسيطة والجمعات العائلية، لذا اخترنا لهن عدة موديلات أنيقة من سيرين عبد النور، منها فستان أحمر طويل مزين من الجزء العلوي بقماش شفاف ذي نقط حمراء، وفستان أبيض بطبقات من قماش الدانتيل لخيار مميز، وارتدت جلابية خضراء ناعمة مع قلادة طويلة لمظهر أنيق مناسب للجمعات، وأطلت بفستان أزرق واسع ومحتشم مزين بأزرار في المنتصف.

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تنسيقات بالبنطال

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نسقت سيرين عدة خيارات مذهلة بأسلوب الكاجوال، منها بنطال ومعطف باللون الأسود مع بليزر أسود مزين برسومات ملونة لخيار عملي مميز، وتأنقت ببنطال لامع باللون الأزرق أكملته ببلوزة زهرية بسيطة لإطلالة شبابية، وتجملت بزي أسود رسمي مع قميص أبيض تقليدي.

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خيارات الجمبسوت



ظهرت سيرين مؤخرًا بعدة إطلالات بالجمبسوت لخيار عملي أنيق، منها جمبسوت شبابي من الجلد الأحمر، وجمبسوت لامع وواسع باللون البني لخيار مناسب للحفلات البسيطة، واختارت جمبسوت سماويًّا محتشمًا مزينًا بترتر فضي أنيق ليناسب الحفلات الشبابية أو المناسبات المميزة.

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