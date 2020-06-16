فساتين صيفية ناعمة لإطلالة منعشة من وحي منصات عروض صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:41 مساءً - ليس هناك أجمل من الفساتين الصيفية الناعمة لإطلالة مفعمة بالانتعاش في موسم الصيف. فعاشقات الموضة لا يتخلين أبداً عن تلك التصاميم بمختلف ألوانها لإضفاء لمسة من الأنوثة المترفة على إطلالاتهن في الصيف.

قدمت لنا عروض أزياء صيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية تصاميم وابتكارات متنوعة من الفساتين الصيفية الناعمة التي تليق بإطلالات الموسم، فجاءت بتوقيع أهم الماركات العالمية. فشاهدنا بعضها عبارة عن فساتين قصيرة ناعمة وبعضها الآخر عبارة عن فساتين طويلة ناعمة، ذلك كي تناسب مختلف الأذواق والقامات.

تابعي مع الخليج 365 دليل أجمل الفساتين الناعمة لصيف 2020 بمختلف قصاتها واختاري منها الأنسب لك.

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فساتين صيفية ناعمة لصيف 2020 من ماركات عالمية

فساتين قصيرة ناعمة لصيف 2020 من ماركات عالمية

فستان قصير ناعم بطبعات الورود من جمباتيستا فالي Giambattista Valli

لعاشقات الإطلالات الجذابة في موسم الصيف، لا تترددن في ارتداء الفساتين القصيرة الناعمة لموسم صيف 2020، فهي أساسية في خزانة كل امرأة تسعى للوك عصري ومنعش.

اخترنا لك من فالنتينو Valentino فستاناً قصيراً ناعماً باللون الفوشيا الحيوي لإطلالة مفعمة بالشباب هذا الموسم. يتميز هذا التصميم بقصة الكلوش والأكمام المنفوخة التي تعتبر آخر موضة.

نسقيه مع صندل أبيض بدون كعب من الجلد أو الرافيا لإطلالة نهارية مريحة وملفتة.

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كذلك، اعتمدي هذا الموسم الفساتين القصيرة الناعمة بتصميم البولكا Polka dots، فقد جذبنا فستان قصير بولكا باللونين الأسود والأبيض من كارولينا هيريرا Carolina Herrera والذي يعتبر مناسباً جداً لصاحبات البشرة البيضاء.

أما لإطلالة مسائية في صيف 2020، اختاري الفساتين القصيرة الناعمة من الشيفون أو القماش الناعم المزين بالكشاكش والأكمام المنفوخة. وقد لفتنا فستان بطبعات الورود الناعمة جداً من جمباتيستا فاي Giambattista Valli.

نسقيه مع صندل بكعب، بالأخص وأن هذا التصميم مناسب جداً للرفيعات ذوات القامة القصيرة.. حيث سيزيد ذلك من طولهنّ.

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فساتين طويلة ناعمة لصيف 2020 من ماركات عالمية

فستان طويل صيفي من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



لإطلالات صيفية مريحة مفعمة بالألوان الحيوية، اختاري الفساتين الطويلة الناعمة والتي نجحت المصممة العالمية في تقديمها ضمن عروضهم بقصات وألوان وتصاميم متنوعة تلائم مختلف القامات.

اخترنا لصاحبات الأرداف الممتلئة فستاناً طويلاً صيفياً رائعاً من ستيلا ماكارتنسي Stella McCartney، مصمماً من القماش الصيفي الناعم ومزينا بطبعات الورود الزهرية الصغيرة. نسقيه مع أقراط كبيرة كاجوال وصندل أو سلايد لاستكمال الإطلالة.

أما إذا كنت من عاشقات اللون الأبيض، الذي يعد من الألوان الأساسية لصيف 2020، اختاري إذاً فستاناً طويلاً أبيض ناعماً وأنيقاً من فالنتينو Valentino لإطلالة راقية وجذابة. يتميز بقصة A Line تناسب مختلف الأجسام سواء كنت ممتلئة أو نحيفة. أما أكمامه فهي ذات كشاكش ملفتة تجذب النظر إليها.

اختاري معه الإكسسوارات الذهبية اللون الناعمة واعمدي إلى رفع شعرك أثناء ارتدائه لإبراز جمال الأكمام.

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