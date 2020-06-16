البدلة السوداء أرقى خيارات الرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:41 مساءً - تُعد البدلة السوداء من قطع الملابس الأساسية التي يجب توافرها في خزانة كل رجل؛ إذ يمكن الاستعانة بها في أوقات متعددة؛ لتمنحه قدرًا من الأناقة والرقي.

ويعتقد بعض الرجال أن البدلة السوداء لا تناسب سوى المناسبات الرسمية، كحفلات الاستقبال أو الزفاف، ولكنه اعتقاد خاطئ؛ إذ يمكن تنسيق البدلة السوداء مع قطع أخرى من الملابس، واعتمادها في أوقات اليوم المختلفة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من التنسيقات للبدلة السوداء، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها.

1- البدلة السوداء لإطلالة كلاسيكية

بدلة سوداء لإطلالة كلاسيكية

إذا كنت ترغب في الظهور بإطلالة رسمية، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بدلة سوداء كلاسيكية، مع تنسيق قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء، مع حذاء أسود لامع.

وهذه الإطلالة تعد الأنسب للرجل أثناء حضور حفلات الزفاف، سواء كان سيحضرها كضيف أو عريس، كما تناسب أيضاً المُناسبات الرسمية المختلفة، ولكن لا يُفضل ارتداؤها في الصباح أو أثناء حضور المناسبات غير الرسمية.

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2- البدلة السوداء لإطلالة جريئة

البدلة السوداء بإطلالة جريئة.

إذا كنت ترغب في إطلالة جريئة وغير تقليدية، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بدلة سوداء، مع تنسيق قميص أحمر أو أزرق، وربطة عنق سوداء.

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وهذه الإطلالة تعد الأنسب للاجتماعات غير الرسمية، حيث تمنح من يرتديها إطلالة أكثر أناقة وجرأة.

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3- البدلة السوداء لإطلالة شبابية

بدلة سوداء بإطلالة شبابية

إذا كنت ترغب في إطلالة شبابية، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بليزر أو جاكيت بدلة سوداء، وتنسيق قميص أبيض أو تيشيرت أبيض سادة أو مطبوع، مع بنطلون جينز، للظهور بإطلالة كاجوال.

وتمنح هذه الإطلالة من يرتديها قدرًا من البساطة والأناقة، وهي تناسب الاجتماعات غير الرسمية؛ كمشاوير النهار أو خروجات الليل، ولكنها ليست مناسبة على الإطلاق لاجتماعات العمل.

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4- البدلة السوداء لإطلالة أكثر رسمية

بدلة سوداء لإطلالة أكثر رسمية

إذا كنت ترغب في إطلالة أكثر رسمية، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بدلة سوداء، وتنسيق قميص أبيض ورابطة عنق سوداء ذات لون فضي لامع، ليضيف ذلك قدراً من الأناقة للبدلة.

وتناسب هذه الإطلالة الاجتماعات الأكثر رسمية؛ كحفلات الاستقبال على سبيل المثال، فهي خيار مثالي لإطلالة أكثر أناقة ورقيًا.

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