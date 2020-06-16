صور.."فتاة الأحلام".. صبا مبارك في لوك جديد بـ"ستوميك وكاجوال"

لايف ستايل

تشارك صبا مبارك جمهورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا"، بصورها ويومياتها، ووثق آخر ظهور لها لوك صيفي كاجوال. حيث ارتدت صبا مبارك "توب"، "ستوميك"، مقلم من اللونين الأبيض والأسود، مع بنطولن جينز كاجوال ممزق "يوزد"، وظهرت بشعر غجري قصير. وكعادتها تحب صبا مبارك اللون الأحمر، فوضعته "أحمر شفاة"، مع "هيفي سموكي ميكب"، وزينت معصمها بساعة رقيقة دون إكسسوارات أخرى. التوب الذي ارتدته صبا من ماركة "كوكو آند جاي"، أما الجينز فهو من براند آجولدي، والحذاء من روبرتو كافالي. Advertisements ونشرت صبا مبارك اللوك على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتفاعل معها متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات. وكان من ببين التعليقات، "قمر يا صبا والله"، و"إيه ده جديد عليكي الكلام ده"، و"انتي فتاة أحلامي".

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