"زورق للنساء فقط".. حكاية أول طاقم نسائي في الأسطول الروسي

علاقات و مجتمع

بين امرأة تقود وأخرى تجري الصيانة وغيرهن يشاركن في إدارة باقى الزورق، استطاعت لأول مرة مجموعة من النساء أن يقدن زورقا بمفردهن دون تدخل من الرجال.

ووفقا لوكالة "سبوتنك"، فإن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها أن زورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود، كان أول من استقبل الطاقم النسائي في إطار التجربة.

ونوه البيان، أنه خلال المرحلة الأولى من التدريبات، التي استمرت مدة ثلاثة أشهر، تدرب الطاقم النسائي في مركز التدريب الموحد للبحرية في مدينة سان بطرسبورج.

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وتضمنت مرحلة التدريبات العملية على أجهزة المحاكاة التفاعلية "موستيك"، وضع الفريق الخطوات اللازمة لتجهيز الزورق للخروج إلى البحر وإدارته، وتوفير الملاحة الآمنة في مختلف المناطق والظروف.

وفي المرحلة الثانية، تدرب الطاقم النسائي على تحديد مواقع الحريق وإطفائها باستخدام وسائل الإطفاء المتوفرة في غرف السفن، وإزالة الثقوب في هيكل السفينة، والتخلص من مياه البحر على متن السفينة.

حاليا، يقوم الطاقم بالتعلم والتدريب العملي ضمن وحدة مكافحة التخريب للغواصات على قاعدة القرم البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود.

وذكر المكتب الصحفي في البيان، أنه "يتم تعليم وتدريب الطاقم النسائي مباشرة على متن الزورق، حيث يتعرف على أهداف ومواقع السفينة من الداخل، كما تقام الدروس حول أجهزة وتشغيل وصيانة نظام الدفع ومعدات الملاحة وقطع الغيار والآليات وإدارة زورق الدورية".