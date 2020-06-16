فيديو.. بعد إعلان إصابتها بكورونا.. معلومات عن سارة سليم سحاب

علاقات و مجتمع

أسماء لامعة في عالم الفن والمشاهير في مصر، أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فهو المرض الذي لا يفرق بين الجميع، ويصيب "الوزير والغفير"، على حد سواء، وذلك في مصر وكل دول العالم.

حيث أعلن المايسترو سليم سحاب، في مداخلة هاتفية مع الفضائية المصرية، إصابة ابنته المطربة الشابة "سارة"، بفيروس كورونا المستجد، ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عن سارة سليم سحاب.

- سارة هي مطربة شابة، تغني برفقة والدها والأوركسترا الخاص به.

- بدأت سارة سحاب الغناء منذ كان عمرها 6 أعوام.

- والدها هو من دربها وعلمها الغناء.

- أحيت معه حفلا ناجحا في لبنان مع كورال أطفال مصر.

- سارة كانت ملتزمة تماما بالمنزل، وغير معلوم حتى الآن مصدر إصابتها بالفيروس.

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- سارة تخضع للعزل المنزلي حاليا فقد فضلت ألا تذهب للمستشفى، لتترك المكان لآخر يحتاجه.

- تطبق سارة بروتوكول علاج وزارة الصحة المصرية لفيروس كورونا.

- في البداية فقدت حاستي الشم والتذوق.

- نقلت إلى أطفالها الفيروس، ولكن ابنتها البالغة من العمر 3 أعوام بدأت بالتعافي عكس ابنها.

- تقول سارة سليم سحاب إن الخوف يزيد من شدة الأعراض.

- سارة تباشر عملها عبر الإنترنت رغم مرضها.

- تتواصل سارة مع أطفال كورال مصر الذي تعمل معه إلكترونيا.

- أكد سليم سحاب أن الكورال لن يتوقف لمرض ابنته أو فيروس كورونا، والأطفال سيتم تدريبهم عبر الإنترنت.

- تأكل وتشرب سارة في أطبق وأكواب بلاستيكية تتخلص منها، كما تعقم كافة أدواتها خوفا من انتقال العدوى.