"نشرب قهوة؟".. دعوة تثير الجدل بالسعودية على خطى "اعزمك في أون ذا رن"

علاقات و مجتمع

الدعوة لـ"موعد غرامي"، هو أمر متعارف عليه في كثير من دول العالم، ولكنه في الدول العربية لا يؤخذ على نفس المنوال، فتعتبره الأنثى نوعا من التحرش بها ومحاولة من التقرب غير المرغوب فيها.

وبعد واقعة "تعالي نشرب كوفي في أون ذا رن"، الشهيرة التي حدثت في منطقة التجمع الخامس، حينما طلب أحد الأشخاص من فتاة تقف في الشارع تناول القهوة معه، والتي أحدثت جدلا واسعا، تشهد السعودية حاليا أيضا موجة مشابهة من الجدل بسبب نشر إعلامية قنوات "إم بي سي"، نرجس العوامي، لمحادثة بينها وبين شخص آخر ادعى أنه إعلاميا يعزمها خلالها على القهوة.

واعتبرت "نرجس" تلك الدعوة غير مرغوب فيها، بل وذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك فنشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعدما طلبت ممن دعاها للخروج أن يحضر شقيقته كي تقضي هي الأخرى وقتا ممتعا مع شقيق نرجس، وهو ما اعتبره الإعلامي إهانة.

ونشرت الإعلامية السعودية نص المحادثة والتي جاء فيها، "عادي أقابلك نشرب كوفي ونسولف.. حاب أتعرف عليك"، لترد الإعلامية السعودية، "ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لا يمل وإحنا بالكوفي.. هو يتسلى وإحنا بعد"، ورد عليها مراسلها قائلا، "أنا طلبت باحترام وش قلة الحيا ذي، أنت إعلامية وأنا إعلامي وحبيت أتعرف عليك كلامك خطأ وعيب"، وأرفقت تعليقا قائلة: "هل ترضاها لأختك؟".

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نشر المحاثة بينه الإعلاميين السعوديين أدى إلى جدال كبير على "السوشيال ميديا"، بين مؤيد ومعارض، فهناك من اعتبرها دعوة رقيقة ومحترمة للتعرف عن قرب وربما علاقة عاطفية تكلل بالزواج، وبين من اعتبره تحرشا غير مرغوب فيه.

من جانبها دافعت "نرجس"، عن وجهة نظرها مؤكدة إنه أمر غير اعتيادي على المجتمع السعودي، لذا كان هذا هو أبسط تعليق على تلك الدعوة، بل وقررت أن تقاضيه أيضا.

حيث نشرت الإعلامية في تغريدة جديدة قائلة، "راح احتفظ بكل تغريدة أو رد فيه تلميح أو صراحة بكل ما هو غير لائق للرد عليها بالإجراء القانوني وبما يضمن حقي أو يفسر أو يوضح بالإثبات على ما يقال.. ودمتم بحب ولطف".

حيث اعتبرت أنها تعرضت للإساءة من بعض المعلقين، ومن من طلب منها الخروج لتناول القهوة سويأ.