خوفا من كورونا.. طريقة تقشير التين الشوكي في المنزل

مطبخ

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، ينتظر الكثير من الأشخاص تناول ثمرات التين الشوكي التي ارتبطت دوما بفصل الصيف. الوقوف بجانب بائع التين في انتظار تقشير الثمرات واحدة تلو الأخرى، من أكثر الأمور التي يفضلها محبوا التين الشوكي، إلا أن هذا الأمر البسيط أصبح اليوم صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لذا يقدم "هن"، طريقة تقشير التين الشوكي في المنزل قومي بغسل التين جيدا بالماء، وصفيه من بواقي الشوك. Advertisements امسكي التين بقفازات بلاستيك قوي، حتى لا تتعرض الأيدي للشوك والجروح تقطع التين بالسكين من الأعلى وللأسفل، ثم يشق الجانبين. اخرجي الثمرة من القشرة، وتخلصي منها على الفور بطريقة آمنة. تخلصي من القفازات، واغسلي يديك جيدا قبل تناول التين.

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