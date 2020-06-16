تعرفي على فن التعامل مع الرجل

لا تشبه العلاقات العاطفيّة الصداقات، لذا تعلّمي فنّ التعامل مع الرجل، وقواعد الإتيكيت المتعلقة، بدون أن تظهري حماسة زائدة أو تخسري حبّه، عن طريق تجنّب ستّة أخطاء شائعة.



الأمومة

لا تهتمي بعدد الوجبات التي يتناولها زوج المستقبل أو تمطريه بالنصائح والتعليمات، فتلك الأمور تضعك في خانة والدته، وتحمّلك أعباء لا طاقة لك بها، وتفسد طبيعة العلاقة العاطفية بينكما، التي يكون فيها الاهتمام متبادلًا، وتحولها إلى علاقة أحادية عنوانها عطاء الأم لطفلها.

الرسائل الطويلة

عند حدوث شجار بينكما، لا تتكلّمي أثناء الغضب، أو تستعملي وسائل التواصل الاجتماعي في حل خلافاتك الكبيرة، وتجنبي تمامًا ترك الرسائل المكتوبة المطولة، والصوتية كذلك، لأنها تجعلك تبدين مهتمة أكثر من اللازم، ما يخيف القارئ. ويُفضّل حل تلك النزاعات وجهًا لوجه.

التعقب

لا تعطي اهتمامًا للأمور الصغيرة، مثل: عدد متابعاته من الفتيات، أو طبيعة الأشياء التي يقوم بها عبر الإنترنت، متى كان متاحًا، ومع من يتحدث، فكلها أمور تبثّ شعورًا بالحبس والتعقب والمراقبة، وتنمي لديه الرغبة في التمرد والتحرر والهرب.

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النديّة

لا تقارني نفسك به، وابتعدي عن الندية في الحديث، إذ من شأن ذلك أن يأخذ العلاقة إلى منحنى العند والرغبة في فرض الرأي، وإثبات السيادة على العلاقة، ويصعب الحلول.



التفاصيل

لا تتبرّعي بالمعلومات أو تعطي تفاصيل يومك على طبق من فضّة، بل حافظي على بعض الغموض في حياتك، وتفاصيل حياة صديقاتك وتعاملاتك المالية، وكل كبيرة وصغيرة. فتلك الأشياء تقتل الشغف في العلاقة. ومع مرور الوقت، هي ستقلل مكالماته وأسئلته، لأنه لن يعد يحتاج لمعرفة أين أنت؟ وما الذي تفعليه؟



نقل شجارات الأهل

يجب أن تبدو صورة أهلك مثالية أمام زوج المستقبل، لذا تجنبي نقل تفاصيل البيت وخلافات الأهل والأمور العائلية والمالية، ومشكلات الأخوة وعيوب كل شخصية. فالأهل في النهاية هم مصدر هيبتك ودعمك وأمانك، ويجب أن تظل صورتهم أمام الزوج جيدة وجديرة بالاحترام.

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