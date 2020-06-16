6 خرافات عن قص الشعر لا تفعليهم

معظمنا يتخذ من قص الشعر وسيلة للشعور بتغيير الحالة المزاجية و التغلب علي الروتين، ولأن قص الشعر له أصول و أي خطأ فيه سيؤثر بشكل سلبي علي شعرك نقدم لك نصائح لم يخبرك بها أحد من قبل أن تتخذي هذه الخطوة : قص أطراف شعرك ليس معناه أنه سينمو بشكل أسرع هناك أعتقاد سائد بين أمهات مصر " قصي طروف شعرك عشان يطول بسرعة"، الحقيقة أنّ أطراف الشعر ليس لها علاقة بالبوصيلات المسئولة عن نمو الشعر ،فقط قومي بتقليم أطراف شعرك "ويفضل اللجوء للمتخصصين" لينمو شعرك بشكل صحي دون تقصف كل 4 أشهر. اختيار الوقت الخاطئ يلجأ البعض الي قص أطراف الشعر من 6: 8 أسابيع وهي مدة قليلة جدا ، قصي شعرك مرّة كل 3: 4 أشهر حينها سيكون في حاجة حقيقية إلي القص.

غسل الشعر بالشامبو قبل القص هناك خطأ شائع تقع فيه معظم النساء ألا وهو غسل شعرهم بالشامبو قبل ذهابهم الي صالونات التجميل ، فشعرك ليس في حاجة الي أن يغسل مرتين. قص الغرّة "القصة"بشكل متساوٍ: لا تقومي بقص غرة شعرك بشكل متساوٍ، و يفضل اختيار القصة الطويلة للوجه المربع و اختيار القصة القصيرة للوجه الدائري. الشعر القصير لا يحتاج الي عناية يعتقد البعض أن قص الشعر سيخلصهم من أهدار الكثير من المال علي صالونات التجميل و هذا الأعتقاد خاطئ كليا ، فشعرك بعد القص يحتاج إلي عناية و أهتمام و زيارة مستمرة لمراكز التجميل للمحافظة علي الشكل الجديد. الإصرار على شكل تسريحة واحدة ضعي أكثر من خيار لقصة شعرك ولا تكتفي بواحدة فقد تكون القصة المختارة غير متناسبة مع طبيعة شعرك.

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