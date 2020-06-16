5 فواكه مفيدة لعلاج مرضى الأنيميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتمد مرضى الأنيميا "نقص الحديد" على المكملات الغذائية الغنية بالحديد، لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين بالدم، إلا أنه يمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من مصادره.

وللتعرف على الأطعمة الغنية بالحديد والتي تغني في بعض الحالات عن المكملات الغذائية اضغط هنا.