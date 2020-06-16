ضعي الثلج على اللحم المفروم.. أسرار المطاعم لتحضير الأكل كالمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يفضل الكثيرون منا تناول وجباتهم في المطاعم، لأن الطعم غالبًا يكون مميز عكس ما يتم طهيه في المنزل.

نقدم لكم عدة نصائح تساعدكم على الطبخ مثل المحترفين، بحسب ما أوضح موقع "bright side".

-البيتزا

لكي تحصل على بيتزا مقرمشة، يجب تسخين الفرن على أعلى درجة حرارة ممكنة لمدة 30 دقيقة، ثم اخبزيها ما بين 5 إلى 10 دقائق.

- الأرز

لتحصلين على أرز مستوي بشكل صحيح، قم بقليه في قليل من الزيت والزبدة حتى يصبح شفافًا، بعد ذلك أضيفي الماء واتركيه ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

-الدجاج

ضع قطع من الثلج فوق الدجاج قبل الطهي ب 30 دقيقة أو ضعي الصدر مع قطعة الثلج مباشرة داخل صينية، واحرصي على تقليبها من حين لآخر لمدة 50 دقيقة.

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-الجزر

قشري الجزر قبل سلقه حتى يحتفظ بلونه

-المخبوزات

استخدمي الزبدة المجمدة في العجين للحصول على مخبوزات مقرمشة، وزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة للحصول على معجنات ناعمة.

-المرق

للحصول على مرق بطعم لذيذ ومميز، أضيفي الملح واللحم والخضراوات قبل أن يغلي الماء.

-اللحم المفروم

أضيفي قطع الثلج إلى اللحم المفروم، حتى تحصلين على مزاق مميز.