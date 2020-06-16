مكياج عيون جريء من سينتيا صاموئيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:43 مساءً - تعد الممثلة اللبنانية سينتيا صاموئيل إحدى أكثر النجمات متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على موقع إنستقرام 950 ألفاً. وهي تلفت الأنظار خصوصاً بأساليب المكياج الجريئة التي تعتمدها، والتي تحاكي أجدد صيحات المكياج، وتلائم المرأة العصرية المحبة للموضة والجمال. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج عيون جريء من النجمة سينتيا صاموئيل.



مكياج عيون أزرق صارخ

مكياج عيون أزرق صارخ



تتمتع سينتيا صاموئيل بعيون واسعة، تجعلها لا تتوانى عن اعتماد أساليب مكياج عيون جريء وجذاب، من بينها مكياج عيون أزرق صارخ، يرتكز على استخدام الأيلاينر الأزرق عل كامل الجفن العلوي بطريقة بأسلوب مجنح يمتد الى خارج العين، الى جانب البلاش الخوخي وأحمر الشفاه النيود المات.

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مكياج عيون أصفر لامع

مكياج عيون أصفر لامع



على رغم جرأة هذا المكياج، إلا أنه يعد من أجمل أساليب مكياج العيون العصرية والرائجة، وهو يرتكز على استخدام ظلال العين بتدرجات الأصفر على كامل الجفن العلوي وصولاً الى الحاجبين، مع لمسة من ظل العين الفضي اللامع عند مدمع العين، الى جانب الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين، مع القليل من ظل العين الأصفر على منبت الرمش السفلي.



مكياج عيون نيون مجنح

مكياج عيون نيون مجنح



يعد الأيلاينر المجنح من أبرز رسمات الأيلاينر رواجاً وانتشاراً، لا سيما بين النجمات. وقد اعتمدته النجمة سينتيا صاموئيل بألوان النيون الأزرق والأصفر، بأسلوب جريء جداً وبارز، الى جانب خط أيلاينر ناعم على منبت الرمش العلوي يمتد حتى زاوية العين الخارجية.

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مكياج أسود صارخ بأسلوب عين القطة

مكياج أسود صارخ بأسلوب عين القطة



يعتبر مكياج العيون الأسود موضة كل المواسم، سواء بأسلوب السموكي أو عين القطة، إلا أن النجمة سينتيا صاموئيل اختارت اعتماده بطريقة صارخة على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، بأسلوب عين القطة، الى جانب الكحل داخل العين وتظليل منبت الرمش السفلي.



مكياج عيون باللون الأسود والذهبي

مكياج عيون باللون الأسود والذهبي



يُبرز هذا المكياج العين بطريقة جذابة جداً تجعلها تبدو أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، وقد اعتمدته النجمة سينتيا صاموئيل في إحدى إطلالاتها، حيث استخدمت الأيلاينر الأسود على طول خط الرمش العلوي، مسحوباً الى خارج العين، الى جانب الأيلاينر الذهبي المسحوب على خط الرمش السفلي، ليمتزجا سوياً عند حدود العين الخارجية.

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