ألوان طلاء أظافر رائجة جداً لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:43 مساءً - في ظل الحجر المنزلي الذي يفرضه فيروس كورونا، يشكل شراء ألوان مناكير جديدة ورائجة خياراً رائعاً يعزز من الحس الإيجابي لديك ويبث فيك الحيوية خلال الأجواء الحارة. فامنحي نفسك فرصة التمتع بأجمل ألوان طلاء الأظافر التي تمنح أظافرك ويديك الإشراقة والتألق.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من ألوان طلاء الأظافر الرائجة لهذا الصيف.



المناكير الأخضر النعناعي الكريمي

المناكير الأخضر النعناعي الكريمي



ابدأي هذا الصيف بتزيين أظافرك بالمناكير الأخضر النعناعي الكريمي، الذي يشعرك بالانتعاش والحيوية خلال الأجواء الحارة. ننصحك بتجربة North Star من علامة Mischo، فهو آمن جداً على الأظافر وخال من المواد السامة، ويدوم لمدة أسبوع وأكثر.

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المناكير الأصفر الذهبي

المناكير الأصفر الذهبي



يتراوح هذا المناكير الذي يعد من أبرز صيحات طلاء الأظافر لصيف 2020، بين إشراقة النيون والذهبي الأصفر اللامع، وهو بالتأكيد سيضيء يديك وأظافرك خلال الصيف، ويبث فيك حيوية مطلقة. جربي المناكير الأصفر الذهبي من علامة Suite Eleven الذي يضفي على أظافرك وميضاً ملكياً فخماً.



المناكير الزهري البراق

المناكير الزهري البراق



يشكل المناكير الزهري البراق خياراً رائعاً لسهرات وعطلات الصيف، فهو يمنح أظافرك الإشراقة والتوهج، ويجعل يديك تبدو أفتح وأكثر سطوعاً. ننصحك بتجربة المناكير الزهري البراق من علامة Pear nova، إذ يكفي أن تضعي طبقة واحدة منه ليجعل أظافرك ساطعة كالشمس.

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المناكير البرونزي المعدني

المناكير البرونزي المعدني



البرونزي المعدني لون راق جداً وفخم، وسيكون من أبرز ألوان المناكير لهذا الصيف، وهو خيار رائع للمناسبات والاحتفالات. ننصحك بتجرية المناكير البروتزي المعدني من علامة essie. استخدميه الى جانب الملابس البيضاء، حيث يشكلان مزيجاً متناغماً لإطلالة فائقة الجمال.



المناكير الخوخي

المناكير الخوخي



الخوخي هو أحد ألوان الباستيل الأكثر رواجاً في صيف 2020، وهو في الأساس لون صيفي بامتياز، ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. جربي المناكير الخوخي من Cirque Colors، الذي يتميز بتركيبته الكريمية كاملة التغطية، التي توفر لأظافرك لمعاناً رائعاً وإشراقة طبيعية.



المناكير الأحمر الكرزي



إن لون الأحمر هذا على وجه الخصوص خيار رائع لجميع ألوان البشرة ولكل الأوقات، لذلك هو أحد ألوان المناكير الأكثر مبيعاً وانتشاراً بين النساء، كما أنه من أبرز ألوان طلاء أظافر صيف 2020. جربيه هذا الصيف من علامة TENOVERTEN.

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