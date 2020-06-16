خلطات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:43 مساءً - تعاني بعض النساء من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة وتغيّر لونها، جرّاء كثرة إفراز العرق وعدم تعرضها إلى الهواء وغيرها من العوامل. فاسمرار البشرة في المناطق الحسّاسة يعتبر من المشكلات التي تؤرق الكثيرات، حيث أن اختلاف لون البشرة وظهور بعض البقع الداكنة على سطحها يُسبّب إزعاجًا كبيرًا لهن. وللتخلّص من هذه المشكلة، "الخليج 365.نت" اختار لك أفضل الخلطات الطبيعية لتبييض المناطق الحساسّة.



خلطات تفتيح المناطق الحسّاسة بمكونات طبيعية



تحتاج المنطقة الحساسة إلى الرعاية والاهتمام بشكل يومي، وتعتبر مشكلة مزعجة يمكن حلها باستخدام الطّرق الطبيعيّة حيث إنّها أكثر أمانًا من منتجات التبييض التجاريّة لاحتوائها على الكثير من المواد الكيميائيّة، بالإضافة إلى سهولة تحضير وتطبيق الخلطات الطبيعيّة في المنزل، والتخلص من اللون الداكن الذي يُسبب الضيق والإحراج، ويُمكن استخدام هذه الخلطات يوميًا للوصول الى النتيجة المطلوبة:



عصير الخيار

الخيار لتفتيح المناطق الحساسّة



يمتاز عصير الخيار بخصائص تفتيح البشرة، فهو يحتوي على فيتامين "أ" الذي يساعد على تخفيف اسمرار الجلد من خلال التحكّم بإنتاج مادة الميلانين، بالإضافة إلى فعاليته بترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارةً وتوهّجًا.

الطريقة:

ضعي عصير الخيار على المنطقة الحساسّة يوميًا لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك إغسلي المنطقة بالماء البارد ونشفّيها جيدًا للحصول على أفضل النتائج.



اللوز لتوحيد لون البشرة

تفتيح المناطق الحساسة بخلطات طبيعية



يساعد كل من اللوز وزيت اللوز في تفتيح المناطق الدّاكنة؛ لاحتوائه على الكثير من العناصر الضروريّة. وينصح بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

الطريقة:

إنقعي 6 حبّات لوز ليلةً كاملةً، وفي الصباح إطحني حبّات اللوز إلى أن يتم الحصول على عجينة ناعمة، يضاف إلى العجينة ملعقة حليب ثم تُخلط المكونات مع بعضها جيدًا، ثم يوضع الخليط على المنطقة الحساسّة، وتترك لمدة 10-15 دقيقة. ثم، تُغسل المنطقة مع الفرك بشكل دائريٍّ ثم تنشّف المنطقة جيدًا.



خلطة العسل والسكر والليمون

خلطة العسل والسكر والحامض لتفتيح المناطق الحساسة

يعمل السكر على تقشير الجلد لإزالة الجلد الميت، بينما العسل سيرطّب البشرة، أما الليمون سيساعد في تخفيف التصبّغات الداكنة بالجلد.

الطريقة:

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمونة مع بعضها البعض بشكلٍ جيد. ثم، ضعي الخليط على المنطقة وإفركي بحركات دائرية حتى ينفذ السكر. إتركيه لمدة 10 دقائق ثم تُغسل بالماء الدافئ وتنشّف جيدًا.



زيت اللوز وزيت الخروع

تفتيح المناطق الحساسة بخلطات آمنة وفعّالة

يتميّز كل من زيت اللوزن وزيت الخروع بفوائد جمّة للبشرة، خصوصًا في تفتيح وتوحيد لونها.

الطريقة:

أضيفي نصف ملعقة من زيت الخروع وملعقة صغيرة ونصف من زيت اللوز، مع كميةٌ مناسبةٌ من الفازلين الطبي وملعقة صغيرة من الجليسرين، إخلطي المكوّنات مع بعضها جيدًا حتّى يتكون لديك مزيج ناعم. ثمّ، استحمّي وضعي كمية صغيرة من المزيج على المناطق الحساسة الداكنة وإتركيه لمدّة ساعة. يجب الانتظام يوميًا في تطبيق الوصفة للحصول على نتيجة سريعة.

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ماء الورد وزيت الزيتون

تفتيح المناطق الحساسّة



يُساعد ماء الورد في ترطيب البشرة. أما زيت الزيتون يعتبر من الزيوت الطبيعية الآمنية والفعّالة في علاج جميع أنواع مشكلات البشرة.

الطريقة:

إخلطي كوبٌ من ماء الورد وثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع القليل من الملح والسكر والماء، ونصف كوبٍ من بودرة الأطفال. ضعي المكوّنات على النار حتّى تسخن قليلًا، ثمّ ضعيه على المناطق الحساسة وإفركي بطريقة دائرية بلطف وهدوء. ويفضّل تطبيق الوصفة يوميًا؛ إذ تعدّ من الوصفات الفعّالة في توحيد لون البشرة واستعادة اللون الطبيعي للجلد.



زيت الزيتون والملح

الملح وزيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة

يُساعد الملح في تفتيح لون البشرة؛ إذ يعمل كمقشّر طبيعي لإزالة التصبّغات اللونية وتوحيد لون البشرة.

الطريقة:

إخلطي كمية مناسبة من زيت الزيتون مع الملح، ودلّكي المزيج على المناطق الداكنة الحساسة، وبعدها يُشطف بالماء الفاتر. عند الانتظام في تطبيق هذه الوصفة يوميًا سوف يتمّ تفتيح المناطق المراد علاجها بشكلٍ فعّال.



نصائح للوقاية من تغيّر لون الجلد في المناطق الحسّاسة:

عدم إزالة شعر المنطقة الحّساسة عن طريق الكريمات الكيميائيّة اوالشفرات.

الحرص على ارتداء ملابس داخليّة قطنيّة.

استخدام الصابون الخالي من الأحماض والمواد المنظفة.

الحرص على تبديل الملابس الداخليّة مرّتين أو ثلاث مرّاتٍ يوميًا على الأقل.

تنظيف المناطق الحساسّة باستمرار عن طريق الغسولات الخاصّة لتعقيمها وتطهيرها.

الابتعاد عن غسل الملابس الداخليّة بالكلور.

الحرص على غسل الملابس الداخليّة الجديدة قبل ارتدائها.

إزالة شعر المناطق الحسّاسة بالشمع بدلًا من الحلاقة، للحدّ من تهيّج وحساسية البشرة ومنعها من السواد.

استخدام التقشير أسبوعيًا، وذلك لإزالة الخلايا الجلدية الميتة والحصول على جلد صحي خالٍ من السواد.

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أسباب اسمرار المناطق الحسّاسة

تتعدّد أسباب تغير لون الجلد في المناطق الحسّاسة ما بين الأسباب المرضية والعادات الخاطئة وعدم الاهتمام الجيد بالبشرة، ومن أبرزها:

الاحتكاك والتعرّق الزائد بين الفخذين، لا سيما عند ارتداء الملابس الضيّقة .

خلل بالهرمونات عند بعض النساء، خصوصًا بالفترات التي يحدث فيها تغيّرات هرمونية كالدورة الشهريّة والحمل والرضاعة.

إزالة الشعر باستخدام الشفرات، مما يؤدي إلى تهيّج الجلد. بالتالي، اسمراره.

استخدام منتجات العناية بالبشرة والعطور التي قد تعمل على تهيّج الجلد واسمراره.

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