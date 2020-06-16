أفضل ماسك للوجه لترطيب البشرة وتجديد خلايا الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:43 مساءً - تحتاج البشرة بين الحين والآخر الى إزالة خلايا الجلد الميت لتستعيد إشراقتها وحيويتها وتبدو أكثر توهجاً ونضارة. إضافة الى أهمية ترطيب البشرة في الأعماق لتبقى ناعمة وندية على الدوام. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل ماسك للوجه بمكونات طبيعية، تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وتجديد خلايا الجلد والتخلص من الخلايا الميتة، فلا تترددي في تطبيقه والاستفادة من فوائده.



مكونات الماسك

مكونات الماسك



- حبة من الأفوكادو.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- عصير حبة من الليمون.

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طريقة التحضير والتطبيق

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طريقة التحضير والتطبيق



- قومي أولاً بهرس حبة الأفوكادو جيداً، من ثم أضيفي إليها تدريجياً عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والعسل.

- حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة.

- نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

- عرّضي وجهك لبخار المياه الساخنة حتى تتفتح مسام البشرة.

- طبقي الماسك على وجهك بأطراف أصابعك، واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين.

- اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة، أو الى أن يجف.

- نظفي وجهك، جففيه بفوطة قطنية، ورطبيه بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك.



أهم فوائده

فوائده



يؤدي هذا الماسك دوراً كبيراً في العناية بالبشرة بمختلف أنواعها، إذ يعمل على إزالة الخلايا الميتة ويجدد خلايا البشرة، كما يساعد في ترطيب البشرة والتخلص من كافة العيوب والشوائب التي تعاني منها، مما يعيد إليها الإشراقة والحيوية ويجدد شبابها ويمنحها النضارة والتوهج.

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