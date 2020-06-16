اعتزلت وارتدت الحجاب ورفضت إغراءات بالملايين.. محطات في حياة شمس البارودي

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر تلاحق الشائعات، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زوجة الفنان حسن يوسف، والتي تكون أغلبها عن عودتها للوسط الفني والتمثيل من جديد، رغم كونها ابتعدت عنه منذ ما يقرب من 36 عامًا، وكان آخر الشائعات التي حاصرتها خلال الساعات الماضية، هو عودتها للفن والذي نفته الفنانة المعتزلة، وأعلن عن عدم صحتها، ما يجعلها تتصدر محركات البحث "جوجل".

ويُقدم "هُن"، محطات في حياة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، خلال السطور التالية.

اعتزال الفن وارتداء الحجاب

ذهبت الفنانة شمس البارودي، إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، لتشعر برغبتها في ارتداء الحجاب وترك عالم الفن، وبالفعل قررت الاعتزال عام 1985 وإعلان "التوبة" على حد وصفها، حيث ارتدت "النقاب" ومن بعده "الحجاب".

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خاصمت الكاميرا ورفضت تقديم برنامج تلفزيوني بالملايين

كشف الفنان حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، العام الماضي، أن زوجته شمس البارودي، ملتزمة بالحجاب منذ 37 عامًا، ولم تفكر يومًا في خلعه، موضحًا أن من تركت المجد في عز شبابها من أجل الحجاب، من الصعب أن تستغنى عنه الآن.

وأشار "يوسف"، خلال حديثه، أن زوجته تلقت عرضًا للمشاركة في عمل ديني ولكنها رفضت، وشددت على أنها اعتزلت التمثيل نهائيًا، ولن تعود مجددًا، مضيفًا: "رفضت القيام بأي أعمال فنية حاليا، ولكنها تكتب بعض الأعمال، بتكتب خواطر وأنا بشجعها عشان نعملها في كتيب، لكنها مخاصمة الكاميرا، عُرض على زوجتي، تقديم برامج بمبالغ خيالية، وصلت لملايين، ولكنها رفضت وكأنها ترفض عشر جنيهات".

شائعات كتابة مذكراتها

انتشر كتاب بعنوان "رحلتي من الظلمات إلى النور" على أنه مذكرات المعتزلة شمس البارودي، إلا أنها نفت صلتها بالكتاب وكان عبارة عن مجموعة أحاديث صحفية لها مجمعة.

شائعات عودتها للتمثيل وللفن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، العام الماضي، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الفنان حسن يوسف، وعدد من أفراد الأسرة، بالحجاب ونظارة طبية، فيما ارتدى الفنان جلبابا، ما جعل البعض يظن أنها عادت للفن من جديد، وهو الأمر الذي نفته الفنانة المعتزلة وعائلتها في حينه.