سقطت من مسافة 150 مترا في جبال الألب.. فرنسا تنعي بطلة العالم للناشئين

علاقات و مجتمع

بشكل صادم ومفاجئ، أعلن الاتحاد الفرنسي لتسلق الجبال ونادي شامبيري، وفاة بطلة العالم للناشئين، لوسي دوادي.

ورحلت لوسي البالغة من العمر 16 عامًا، الأحد الماضي، إثر سقوطها من ممر مشاة في منطقة تسلق بجبال الألب الفرنسية.

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وأصيبت بطلة العالم، لوس دوادي، بجروح قاتلة بعدما سقطت من مسافة 150 مترًا، عندما كانت هي ومجموعة من شركائها في التدريب، يعبرون مسارًا صعبًا مجهزًا بدرابزين بين منطقتين للتسلق.

وفي بيان له، أكد الاتحاد الفرنسي لتسلق الجبال، وفاة البطلة الفرنسية الواعدة، قائلا "كانت دوادي رياضية شابة في فريق التسلق الفرنسي، وبطلة واعدة للغاية".

وكانت البطلة الفرنسية الشابة، تأمل بشدة الوصول إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، بعد ما تم إضافة رياضة التسلق لأول مرة إلى قائمة أولمبياد طوكيو 2021، بينما كان هدفها الحقيقي أن تكون واحدة من نجوم أولمبياد باريس 2024، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وفازت "دوادي"، ببطولة الشباب العالمية للبولدينج، في 2019 في أركو بإيطاليا في وقت لاحق من العام، وحصلت على المركز الخامس في كأس العالم بولدر في فيل، كولورادو، والذى كان أول ظهور لها في مسابقة الكبار.