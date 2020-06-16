الحناء من أساليب التزيين الشائعة في مجتمعاتنا العربية، خاصةً في المناسبات السعيدة كالأعراس والأعياد والحفلات الخاصة، وتتزين بها النساء والفتيات برسم نقوش جميلة مختلفة على اليدين والأظافر والقدمين وبعض مناطق الجسم المتفرقة، ورغم روعة نقوشها، فإنها تبدأ البهتان والتلاشي وتخلّف آثارًا غير محببة. في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة إزالة الحناء من اليد والأظافر بمنتهى السهولة. طريقة إزالة الحناء من اليد بشكل عام، لا تتوافر أي مستحضرات تجميل أو كريمات متخصصة في إزالة الحناء من اليد، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على إخفاء آثارها بسرعة وسهولة في المنزل، وهي: طريقة إزالة الحناء بالليمون تعتمد هذه الطريقة على كون الليمون مبيضًا طبيعيًا للبشرة، نظرًا لاحتوائه على الأحماض الطبيعية وفيتامين "ج" المضاد للتصبغات، ومن ثم يساعد فرك فصوص الليمون في مكان الحناء المراد إزالتها على تخفيف لونها تدريجيًا حتى تختفي تمامًا بتكرار الفرك، استخدمي نصف ليمونة أو أكثر يوميًا، هذه الطريقة من أسهل وآمن الطرق، لكن لا تضعي الليمون على بشرة ملتهبة أو مجروحة حتى لا تلتهب أكثر. هناك طريقة أخرى لإزالة الحناء من اليد بالليمون بإضافة البيكينج بودر وعمل عجينة ثم تركها تجف على أماكن رسم الحناء، وفركها بعد ذلك بلوفة ناعمة تحت الماء الفاتر أيضًا. طريقة إزالة الحناء بزيت الزيتون زيت الزيتون معروف أيضًا بقدرته على ترطيب البشرة وتفتيحها والتخلص من التصبغات، لذلك يمكنكِ استخدامه بأمان بتدليك أماكن الحناء عدة مرات على مدار اليوم به، ويمكنكِ استخدام الملح أو السكر في إحدى المرات كمقشر طبيعي، ولا تقلقي، فخصائص زيت الزيتون في ترطيب البشرة ستمنع جفافها أو حدوث الالتهاب. طريقة إزالة الحناء بماء مسيلار ماء الميسيلار هو ماء منظف يحتوي على جزيئات خاصة تسمى المذيلات. ينظف البشرة بلطف ويكسر الزيت والمكياج والأصباغ الأخرى. تبيع الصيدليات مياه micellar، وهي متاحة أيضًا للشراء عبر الإنترنت.

والآن بعدما تعرفنا إلى أفضل طريقة لإزالة الحناء من اليد، ماذا عن طريقة إزالة رسومات الحناء من الأظافر؟ طريقة إزالة الحناء من الأظافر طريقة إزالة الحناء من الأظافر لا تختلف كثيرًا عن إزالتها من اليد، إذ يمكنكِ بسهولة استخدام الوصفات السابق ذكرها بأمان، وإذا أردتِ الحصول على تأثير مضاعف وسريع، فاستخدمي هذه الطرق أيضًا؛ إزالة الحناء من الظافر بالماء والملح من أسهل وآمن الطرق في إزالة الحناء من الأظافر، ولا تحتاجين إلا إلى مزيج من الماء والملح وقطنة لتمريرها على أظافرك على مدار اليوم، لتتمكني من إزالة الحناء بسهولة. إزالة الحناء من الأظافر بالليمون والخميرة استخدمي معجون الخميرة مع عصير الليمون وادعكي الأظافر جيدًا لمدة عشر دقائق، ثم كرري الأمر مرة أخرى على مدار اليوم، استخدمي الخميرة الفورية للحصول على نتائج سريعة. أيضًا يمكنكِ استخدام معجون الليمون والبكينج صودا لإزالة الحناء من الأظافر سريعًا، لكن احترسي من وضعه على أظافر ملتهبة أو مجروحة حتى لا يزيد من الالتهابات. إزالة الحناء من الأظافر باستخدام زيت الأطفال ادعكي يديكِ بزيت الأطفال" البيبي أويل" لتتخلصي من حنة الأظافر بسهولة وكرري الأمر عدة أيام متتالية.

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