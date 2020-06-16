لا تتكلف 10 جنيهات.. وصفة طبيعية لتفتيح أسفل الإبطين

لايف ستايل
يخشى العديد من السيدات، من أن تصبح منطقة أسفل الإبط داكنة، بسبب استخدام مزيلات العرق المختلفة، أو لتصبغ الجلد مع الملابس السوداء وارتفاع درجات الحرارة، أو استخدام أدوات إزالة الشعر بشكل خاطئ، الأمر الذي يفقدهن جزءا من جمالهن الخارجي وقد يسبب لهن الإحراج في بعض الأوقات.
واليكِ وصفة طبيعية تكلفتها لا تزيد عن العشرة جنيهات، للتخلص من تلك المنطقة الداكنة.
المكونات:
طحين الحمص "لدى العطار"
ملعقة حليب
ملعقة كركم "طبيعي"
نصف ليمونة
طريقة التحضير
في وعاء عميق أخلطي المكونات السابقة جيدًا حتى تتجاتس.
افرديها على المنطقة المرادة.
انتظري حتى تجف ثم افركيها جيدا.
ضعي زيت الوفيرا لترطيب المنطقة فيما بعد.
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