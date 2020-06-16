بعد إصابتها بكورونا.. من هي أول فنانة عراقية تحارب الفيروس المستجد؟

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة العراقية، ميس كمر، إصابة مواطنتها الفنانة فوزية حسن، بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.

ونشرت "ميس" صورة لزميلتها "فوزية"، عبر حساب الأولى الرسمي على "إنستجرام"، وصاحبتها بتعليق:"دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي".

من هي الفنانة العراقية فوزية حسن

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ولدت 21 يونيو عام 1957.

عملت في المسرح، والسينما، والتلفزيون، والإذاعة.

بداية مشوارها الفني كان في النشاطات المدرسية في محافظة الناصرية، وفقا لموقع في السينما.

شاركت وهى صغيرة في أوبريت مع الفنان الكبير حسين نعمة ثم انتقلت إلى مرحلة ما بعد المتوسطة وقدمت في معهد الفنون الجميلة في بغداد.

وفي عام 1982 أصبحت تنتمي للإذاعة والتلفزيون العراقي وكان أول عمل مسرحي لها مسرحية (حكايات العطش والأرض) مع المخرج الراحل قاسم محمد.

سافرت فوزية حسن إلى مصر، وعرضت المسرحية والتي نالت استحسان الجمهور والنقاد المعنيين في الفن المسرحي.

دخلت إلى عالم الأضواء في الإذاعة والتلفزيون، جيث شاركت في مسلسلات كثيرة أولها كان المسلسل الشهير (جرف الملح) وكان بالأسود والأبيض.