الامارات | بسبب مسلسل "الهيبة".. إطلاق نار وقطع طرقات في بلدة لبنانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مسلسل "الهيبة".. إطلاق نار وقطع طرقات في بلدة لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب مسلسل "الهيبة" في وقوع إشكال كبير وإطلاق نار وقطع للطرقات في بلدة حمانا اللبنانية،ما استدعا تدخل الجيش اللبناني للسيطرة على الموقف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع اخبارية وقوع الإشكال خلال استكمال تصوير مشاهد في الجزء الرابع من العمل. وتفصيلا قام مختار بلدة حمانا بالاعتراض على مرور شخص من فريق العمل عكس السير، لما قد يسببه هذا الفعل من خطر على حياة الناس، فتوجه الشاب بشتائم واهانة لرموز دينية واعتبارية في البلدة، وتطور الخلاف الى إطلاق النار من احد ابناء البلدة، ليتدخل

الجيش ويلقي القبض على مطلق النار، مادفع أهالي البلدة إلى قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة لمنع استكمال التصوير. ونفى فريق العمل أن يكون احدهم قد شتم او تطاول على الرموز الدينية.

يذكر ان مسلسل الهيبة من بطولة الممثل السوري تيم حسن، والممثلة منى واصف، وعبدو شاهين، ومن اخراج سامر البرقاوي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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