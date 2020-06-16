الامارات | تحذير ألماني: لا تفرطوا في مواد التعقيم والمطهرات.. الأصحاء تكفيهم التدابير البسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ألماني: لا تفرطوا في مواد التعقيم والمطهرات.. الأصحاء تكفيهم التدابير البسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر خبراء في المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر من الاستعمال المفرط للمطهرات ومواد التعقيم في المنزل حتى في زمن الكورونا؛ إذ يشكّل ذلك بيئة مثالية لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.

وأوضح المعهد أن المطهرات ومواد التعقيم لا تقتل البكتيريا الضارة فحسب، بل تقضي على البكتيريا النافعة أيضاً، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب المواد الفعالة في الكثير من المطهرات ومواد التعقيم في إجهاد الجلد، وتعزز من فرص الإصابة بالحساسية.

لذا لا ينبغي استخدام المطهرات ومواد التعقيم إلا بتوصية من الطبيب، كما هي الحال عند وجود شخص مصاب بعدوى في المنزل، في حين يكفي الأصحاء الالتزام بالتدابير الصحية البسيطة، مثل المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب بانتظام بواسطة المنظفات المنزلية العادية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news